Temesvári Krisztián, Fehérvárcsurgó polgármestere megnyitotta a helyi művelődési ház ajtaját, valamint az abban zajló fórumot is, a többi településvezetőnek is lehetőséget adva, hogy mielőbb testre, illetve településre szabott megoldásokat dolgozzanak ki az áramszolgáltató szakembereinek bevonásával.

Az egyetlen téma a települések közvilágítása volt, ami azért neuralgikus pontja az egyébként is ingatag lábakon álló önkormányzati költségvetéseknek, mert bár állami feladat és érkezik is rá normatíva, csakhogy nem lehet tudni, hogy mennyi. Azt viszont már most lehet tudni, hogy a villamosenergia árak háromszorosára emelkednek, így januártól több önkormányzat nem tudja majd kifizetni a villanyszámlát.

Stick László három verziót is ismertetett a megjelentekkel. Az Eon területi igazgatója nemcsak a műszaki lehetőségekről beszélt, hanem elmondása szerint egy szakértői csoport megvizsgálja a módozatok minden pozitív és káros következményét is. Stick elmondta: -Megoldást jelenthetnek az, ha a közvilágítási intervallum elején és végén lecsípnénk fél-fél órát, vagyis később gyulladnak föl és hamarabb aludnának ki a fények, ám ennek jelentős közlekedésbiztonsági kockázata van, hiszen a szürkületi időszak egyébként is veszélyes. Sokkal több villamos energiát lehetne megtakarítani, ha éjfél és hajnali négy között nem lenne közvilágítás és ez a metódus nem zavarná igazán a közlekedést, de itt meg hatással lehet a betörések, lopások számának változására.

Az Eontól érkezett öt fős delegáció vezetőjétől tudtuk meg a harmadik járható utat, ez pedig az, hogy bizonyos számú lámpatestet ideiglenesen lekötnek a hálózatról, és ha rendeződik a helyzet akkor még mindig könnyedén vissza lehet kötni. Természetesen a kritikus helyeken megmaradhatnának a lámpák, de például zártkertek, üdülőövezetekben nem kötelező a közvilágítás, vagyis utóbbi területeken akár teljesen le is lehet kapcsolni a sort.

Stick figyelmeztetett: -Ha valamelyik önkormányzat a kikötések mellett teszi le a voksot, azt csak úgy lehet kivitelezni, ha jól láthatóan és egyértelműen meg lesznek jelölve az üzemen kívül helyezett világítótestek, hogy a lakosság körei és a karbantartásért felelős szakemberek a későbbiekben tisztában legyenek azzal, hogy melyik lámpa marad sötét szándékosan, és melyik az, amelyik üzemszerűen hibás, vagyis beavatkozást igényel?

Vannak olyan települések, ahol nem az Eon a hálózattulajdonosa, illetve üzemeltetője. Stick ezzel kapcsolatban azt kérte, hogy bármilyen változtatások is történnek a rendszereken, az Eon mindenképpen tudjon róla.

Mint kiderült, az Eon azért igyekszik kidolgozni a járható utakat, illetve működő megoldásokat, mert bár ahány település, annyi rendszer és annyi helyi probléma, lehetőség és korlát

Füle polgármestere, Kiss Róbert például kifejezetten jó helyzetben van a többiekhez képest, ugyanis míg a legtöbb önkormányzat csak tervezi, hogy átáll LED-es közvilágításra, addig a fülei lakosok kiváló helyzetben vannak. A polgármester azt mondta, tíz éves szerződést kötöttek és most kétszer akkora a fényerő, és fele akkora az áramfogyasztás, mint az elavult rendszeren, arról nem is beszélve, hogy Fülén kis túlzással egy gombnyomással lehet 30 százalékkal csökkenteni a LED-es lámpák fényerejét és így azok energiafelhasználását is.

Wurczinger Lóránt is hozzászólt a témához. Bodajk város első embere a lámpakikötések eszközével kívánt élni, de mint elmondta, az sem könnyen járható út, ugyanis a hatóságok, pontosabban a rendőrség és a Magyar Közút nem, vagy csak nehezen ad választ arra, hogy hol lehet és hol tilos lekapcsolni vagy csökkenteni a közvilágítást? Márpedig Bodajknak fontos lenne lépni, ugyanis a város polgármestere szerint a szokásos 8 millió forint helyett 25-26 millió lesz a közvilágítás költsége. Wurczinger figyelmeztetett mindenkit, hogy ő már többször körbejárta ezeket a kéréseket és annyi biztos, hogy a közlekedési csomópontok és a gyalogátkelő helyek bevilágítottságát még csökkenteni sem lehet.

Csákberény vezetője is hozzászólt, de ő inkább az árak ügyében. Vécsei László szerint káosz van az energiakereskedelemben. Hatalmas árkülönbségek vannak település és település között, arról nem beszélve, hogy szerinte felkutathatatlan, elérhetetlen cégek szerződnek az önkormányzatokkal és előre kérik a díjakat, így még használják is a települések pénzét.

A fórum meghívott vendége volt Törő Gábor is. Az országgyűlési képviselő arra kérte a megjelent polgármestereket, hogy mindegyik nyilatkozzon arról, hogy kitől veszi az áramot és hogy mennyiért. Ezek fontos információk, melyek segítségével fel lehet térképezni a jelenlegi helyzetet. Törő úgy fogalmazott: -A kormánynak is tudnia kell, hogy mi az oka ennek a nagy szórásnak.

A házigazda, Temesvári Krisztián is magas díjakról számolt be. Fehérvárcsurgó eddig 32 forintért vette az áramot kilowattonként, ám januártól 85 forint lesz az új ára a villanynak.

Wéninger László polgármester elmondta, hogy Balinkán 200 vagy 225 forint lesz a közvilágítás ára az eddigi 50 helyett.

Szóba került a rendszerhasználati díj drasztikus emelése is, ám ezekre a kérdésekre az Eon megjelent képviselői nem tudtak válaszolni, ám azt Stick megígérte, hogy a rendszerkarbantartási díj annyival olcsóbb lesz, amennyivel kevesebb működő lámpa lesz a településeken.

Probléma lehet még az is, hogy többe kerül kikötni és később visszakötni a lámpákat, mint amennyi villanydíjat megspórol az önkormányzat az egészen.

A fórum végén a házigazda, Temesvári Krisztián úgy fogalmazott: -Az eseményen készült feljegyzések és információk segítségével megkereséssel fogunk élni az országgyűlési képviselőn és a TIM en keresztül a döntéshozók felé a finanszírozás vagy a korlátozási lehetőségeink tekintetében.