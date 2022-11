Ahogy arról folyamatosan tudósítottuk olvasóinkat, ma délelőtt Székesfehérvárra is megérkezett a város karácsonyfája. A megszokott helyen, a Városház téren várja, hogy a napokban felkerüljenek rá a díszek is, ezzel teljes ünnepi köntösbe bújva az első adventi hétvégére. Vasárnapra már a teljes belvárosba bekúszik a karácsonyi hangulat, hiszen már szombaton kezdetét veszi az adventi programsorozat. Vasárnap 17:45 órakor felcsendül a Kisangyalok kara, 18:00 órakor pedig Cser-Palkovics András polgármester és Spányi Antal megyés püspök közösen gyújtja meg a város adventi koszorújának első gyertyáját. Ezt követően a városvezető, a Kisangyalok karának néhány tagjával felkapcsolja az ünnepi fényeket, amelyek tovább fokozzák majd az elkövetkezendő hetek ünnepi hangulatát.



Vértesbogláron is helyére került a falu idei karácsonyfája



Több mint egy évtizede állítanak Vértesbogláron karácsonyfát a templom előtti kis téren, amelyet aztán minden évben az iskola kollektívája díszít fel. Az aktuális fenyőfa mindig helyből származik, általában veszélyessé vált példányokat vágnak ki az utcáról, vagy valamely család felajánlásaként házuk udvaráról. Az idén Szelle Kálmán és felesége ajánlotta fel a fenyőjét, amelyet az önkéntes tűzoltók szombaton vágtak ki és emeltek a helyére egy speciális daru segítségével.

Fotós: Vértesboglári Önkormányzat

- Sokan vagyunk, akik évről évre részt vállalunk a munkából, amelynek eredményeként létrejön az adventi gyertyagyújtások hangulatos helyszíne. Az évek során kialakult rutin szerint mindenkinek megvan a maga feladata az előkészítésben – árulta el Sztányi István, polgármester.

A fenyőfát a napokban fel is díszítik és az elkészült betlehemben is helyére kerülnek a kézműves bábok és berendezések is, hogy advent első vasárnapjára minden készen álljon az első gyertya meggyújtására, mely a hitet jelképezi, illetve Ádámot és Évát szimbolizálja.