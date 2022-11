Az egyik közösségi csoportban osztotta meg panaszát a Budai úton lakó illető, aki tulajdonképpen segítséget kér a többi lakótól: segítsenek neki megfejteni, hogy honnan eredhet a lakásában hallható mély, búgó, morajló hang, ami „már lassan hat hete megy az agyára”. Az illető először a ház hőközpontjára gyanakodott, de - mint írta - a Széphő és az I. Számú Lakásfenntartó Szövetkezet szerint sem a primer, sem a szekunder fűtési rendszerben nincs hiba. A búgás elképesztően idegesítő lehet, ugyanis kisebb-nagyobb megszakításokkal, de egész nap hallható, néha folyamatosan, néha szaggatottan. Éjfél utána többnyire alábbhagy, de kora hajnalban újrakezdődik.

A feol érdeklődésére a probléma miatt olykor aludni sem tudó hölgy elmondta, a fűtési szezon kezdete után jelentkezett először a kellemetlen zaj, de azóta gyakorlatilag minden nap hallható. Szerinte a hang nem a radiátorokból vagy a fűtési rendszer csöveiből jön, de eddig úgy tűnik, lehetetlen kideríteni, hogy honnan. Van hozzászóló, aki szerint valamelyik szomszéd üvöltetheti a mélynyomót, de ennek ellentmond az, hogy már hajnalban is hallható a hang, ami ráadásul a panaszos szerint nem olyan ritmikus, mint egy zene.

Mások klímaberendezésre gyanakodnak a házban, ahol egyébként van, aki ugyancsak szenved ettől a zörejtől, más viszont egyáltalán nem is hallja. Az is felmerült már, hogy esetleg a hát tetején lévő, a szellőzőrendszert segítő motor rezonál be. Persze, lehet a problémán, vagy egyenesen az attól szenvedő lakón nevetni, ugyanakkor aki lakott már panelházban, az tudja, hogy bizonyos hangokat (például a lift mozgását) valóban képes felerősíteni az épület szerkezete. Ha ez egy bizonyos szintnél hangosabbá válik, az tényleg pokollá teheti a lakók életét.

Elsőként a Széphő Zrt-t kereste meg a panaszos lakó, a szolgáltató szakemberei kimentek a házba, és az ottani hőközpontban lejjebb vették a fűtési vizet keringető szivattyú teljesítményét. Ettől azonban a zaj nem szűnt meg, a szakemberek szerint a ház belső, szekunder fűtési rendszerén kellene a hibát keresni. Így a hölgy a házat üzemeltető I. Számú Lakásfenntartó Szövetkezetet is megkérte a hiba kiderítésére. A szövetkezet kollégái jártak a lakásban, hivatalos levelük szerint annyi lett „a vizsgálat eredménye”, hogy megállapították, a zajt nem a fűtési rendszer okozza. Pont.

Vajon kihez fordulhat ilyenkor a lakó, aki egyedül, érhető módon, nem tudja a ház teljes gépészetét átvizsgálni, a zaj forrását behatárolni? Nem kellene ilyenkor a házat fenntartó vállalkozásnak, jelen esetben a lakásfenntartó szövetkezetnek addig „kutatnia”, amíg a bajt megtalálja? Ezekkel a kérdésekkel megkerestük az I. Számú Lakásfenntartó Szövetkezetet is, ha kapunk tőlük választ, cikkünket frissítjük. Addig meg marad az elviselhetetlen zaj.



Vezető képünk illusztráció!