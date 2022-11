Ugyanis az új út Sárkeresztúri úthoz közel eső részén több olyan ház van, amely mellett viszonylag közel halad el az épülő szakasz, s itt a várható zajterhelés miatt szükséges volt zajcsillapító falak építése. A helyszínen járva látható, hogy külön kerékpárút is lesz a déli összekötő mellett, remélhetőleg sokan használják majd ezt az aszfaltcsíkot is a kétkerekű járgányokkal.

Ha felidézzük a múltat, akkor láthatjuk, legelőször éppen két éve, 2020 novemberében számoltunk be arról, hogy hosszúnak tűnő előkészítő munka után, 2020 szeptember 15-én aláírhatta Székesfehérvár polgármestere az összekötő út megépítéséről szóló szerződést a kivitelezővel. November közepén a munkagépek is megjelentek a területen.

Idén szeptemberre pedig nemcsak a teljes aszfaltszakasz készült el, hanem már a közvilágítás jelentős része is a helyére került.

Fotós: Horváth-Buthy Lilla

A korábbi bejelentések és a szerződés alapján az útnak 2023 tavaszára kell elkészülnie, ekkortól tehermentesítheti majd a Széchenyi út–Horvát István utcák kereszteződését, valamint a Mártírok útját. A multicsarnok ugyancsak épülő, s a Budai útra csatlakozó úthálózatával együtt tulajdonképpen egy "déli elkerülő" jöhet majd létre a megyeszékhelyen.