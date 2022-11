Advent első vasárnapján a lovasberényiek is meggyújtották az első gyertyát a Róna József Művelődési Ház és Könyvtár ünnepi díszbe öltözött udvarán. Az adventi gyertyagyújtások programsorozatát Fülöp-Weigler Bettina művelődési ház vezető 2019-ben kezdte el, úgy, hogy minden gyertyát más felekezet gyújt meg.

- Lovasberény szerencsés, mert három egyház is működik a településen, a negyediket pedig mindenki képviseletében az önkormányzat gyújtja meg. Azt kell mondanom, már a tavalyi évben is láttuk, de idén már egyértelművé vált: kinőttük a Róna udvarát. Egyszerűen hihetetlen, hogy moccanni sem lehetett az udvaron tegnap! – mondta lelkesen az intézményvezető. - Nagyon szeretik a helyiek ezt a rendezvényt, mert amellett, hogy van egy rövid műsor, a forralt bor, meleg tea és a zsíros kenyér társaságában kötetlen beszélgetésekkel igyekszünk az ünnep felé. A dekoráció, aminek szinte minden eleme saját készítés, és a kihelyezésben a férjem segédkezett, idén is hatalmas siker volt a látogatók számára. A koszorút pedig idén is Miklósné Stettler Nóra készítette felajánlásként a falunak. A forralt bort, meleg teát, és ’zsíros deszkát’ pedig az ezekre az alkalmakra alakult Ötye csapat készítette, akik a legtöbb rendezvényen hatalmas segítség és háttér számomra! Ez egy igazi csapatmunka és azt gondolom egy igazán jó közösségben nem egyedül van az ember a dolgok terhével és szépségével, hanem csapatban dolgozik, hol megosztva az örömöket és a sikereket, hol osztozva a teher súlyán. Lovasberény az elmúlt 3 évben igazi közösséggé vált, ami legjobban a karácsony közeledtével mutatkozik meg.