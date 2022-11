- Morális kötelezettségünk, hogy az adventi készülődés megfelelő felkészülést adhasson lélekben, szívben egyaránt az embereknek karácsony szent ünnepére. Ehhez sok minden hozzátartozik, az egyik fontos részterülete a belváros és az ahhoz tartozó hangulat, vásár, karácsonyfa, programok és a fények, díszkivilágítás is. A korszerű és energiatakarékos izzókkal ugyan sok költséget meg lehet takarítani, ennek ellenére a villamosenergia áramot a végén azért ki kell fizetni így is – fogalmazott Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere szerdai városház téri sajtótájékoztatóján, kiemelve: együttműködés keretében oldották meg idén az adventi díszkivilágítást Székesfehérváron. A Roneko Kft. és a Városgondnokság jó partnerségi viszonya nem újkeletű, ám most a cég más módon is segíti a várost. A díszkivilágítás felhelyezése 2 és fél millió forint, a működtetése pedig 1,2 millió forintos áramköltséget jelent – ehhez járul most hozzá a társaság 1 millió forinttal. Ezt a felajánlást köszönte meg szerdán a város vezetője Nemes Ferencnek, a cég ügyvezetőjének.

- Talán ez segít abban, hogy ünnepek végéig működhessen a díszkivilágítás – fogalmazott az ügyvezető, aki mindezek mellett egy másik jelentős felajánlást is tett a városnak: mintegy 800 belvárosi led lámpa energiamegtakarítását oldják meg műszeres úton, melynek köszönhetően 20-30 százalékos költségcsökkenés érhető el. – Ez szemmel látható változást nem okoz, viszont nagy megtakarítást jelent – tette hozzá. Bozai István városgondnok szintén megköszönte a felajánlást, s elárulta, hogy az elmúlt években megszokott nagyságú adventi vásárt tud tartani idén is a város.

- Ugyanannyi kereskedő és vendéglátós jön, mint korábban – emelte ki a Városgondnok, hozzátéve: a nyílt licittárgyalás múlt héten lezajlott. A Fehérvári Kézművesek Egyesülete idén is kap standot a várostól, ahol a helyi, környékbeli alkotók munkáit értékesítik majd.

Az idei várható adventi időszakról pedig megtudtuk: a programok idén kicsit szűkebbek lesznek, a terület is kisebb lesz, de a hangulat a régi. A hagyományoknak megfelelően az első adventi hétvégén – azaz már november utolsó hétvégéjén – felkapcsolják a fényeket.

– Püspök úrral közösen, méltó keretek között, fiatalok bevonásával tesszük ezt meg – tette hozzá a polgármester. A feol.hu kérdésére elmondta azt is: a díszkivilágítást Vízkeresztet követően kapcsolják le. – Idén a hétvégi adventi programok egy napra fókuszálnak, ez a vasárnapot jelenti mind a négy adventi hétvége tekintetében. Valamint a Városháza díszkivilágítása nem történik meg, de ennek az építkezés az oka, hiszen még építési területnek számít.