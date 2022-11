- Én még emlékszem arra a nagyszerű szlogenre, hogy Pázmánd a gyermekek királysága. A számadatok azt mutatják, hogy ez így is van: jelenleg ugyanis 327 olyan gyermek él itt, aki bölcsődés-, óvodás-, általános iskoláskorú, tehát ennek a királyságnak jelenleg ennyi tagja van. Én most már nagyapaként is mondhatom, tudom, milyen nagy dolog a gyermekáldás! Teljesen más, mint apaként. Ez utóbbiról megyei elnök úr tud most nyilatkozni, ők ugyanis éppen várják a harmadik babájukat – árulta el a nyilvánosságnak a képviselő az örömhírt.

A gyermekorvosi rendelőről is szólt a képviselő, kiemelve: a rendelő a Magyar Falu Programból készült el. Magyarország legsikeresebb vidéki programja ez, amit a pázmándiak is érezhetnek, tekintve, hogy tizenhárom sikeres pályázatot tudhat magáénak Pázmánd – tette hozzá, ahogy azt is: összesen 153 millió forint érkezett a településre csak e program keretein belül.

Forrás: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

- A település vezetése sokat tett azért, hogy valóban a gyermekek királysága legyen Pázmánd – tette hozzá Molnár Krisztián is, őszintén kívánva: legyen minél több falevél ezen a fán a jövőben. Majd pedig az orvosi rendelőre tért: – 15 ezer forint híján 30 millió forint támogatásból illően el lehetett helyezni a védőnői szolgálatot és a gyermekorvosi egészségügyi ellátórendszert. Ez fontos az itt dolgozóknak, ide érkező családoknak egyaránt – fogalmazott, s a Területi Operatív Program (TOP) kapcsán – annak területi felelőseként - kiemelte: a már megvalósított Kápolnásnyék-Pázmánd kerékpárút fejlesztésen túl Pázmándnak három nagy pályázata is folyamatban van jelenleg. – A jelenlegi támogatási összeg 280 millió forint, energetikai és bölcsőde tekintetében. A polgármester asszony jelenleg azon dolgozik, hogy ezeket a forrásokat ki lehessen egészíteni az árdrágulás miatt. Azt kívánom a pázmándiaknak – folytatta a megyei elnök, utalva a december 6-i időközi választásokra Pázmándon -, hogy végre lehessen olyan testületet választani a polgármester asszony mögé, aki befejezi azt az örökös acsarkodást, ami sok mindenről szól, de nem a helyiek életének javításáról. Békességet kívánok az adventi időszakra Pázmándon is!