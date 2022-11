Különleges vetélkedő kezdődött csütörtökön délelőtt az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki karán. A Vezess, elemezz, dönts! egy kifejezetten menedzser képességeket vizsgáló játékos verseny. A részletekről a főszervezőt, vagyis az oktatási dékánhelyettest kérdeztük. Pogátsnik Monika elmondta: – A 21. század munkaerőpiacán nagyon fontos a puha készségek megléte. A kemény készségek, a hard skillek arról szólnak, hogy szakmailag mit tud az adott ember. A puha készségek pedig azt mutatják, hogyan is tud ő működni a cégnél. Ez minden szakmában egyforma, hiszen mindenhova kell a kommunikáció, az együttműködés és a konfliktusmegoldási képesség, és mi most éppen ezeket a skilleket versenyeztettük meg a diákok között.

A főszervező az oktatási dékánhelyettes, Pogátsnik Monika volt, aki egyben a menedzser szak vezetője is

Fotós: Palocsai Jenő

Mint kiderült, a vetélkedőben játékos feladatok voltak, amiket csoportban kellett megoldani, ám nemcsak a csoportot magát értékelték a vetélkedő során, hanem a csoportban való egyéni működést is figyelték, méghozzá olyan vizsgálati módszerrel, amit a multinacionális cégek alkalmaznak a munkatársak kiválasztása során. Volt például olyan feladat, hogy egy elképzelt hajótörésnél ki kellett találni, hogyan menekülhetnének meg az emberek, és megoldásokat kellett javasolni a csapattagoknak. A játék közben a megfigyelők azt is nézték, hogy a csoport tagjai hogyan egyeznek meg, így kiderül például az is, hogy kik veszik át az irányítást és hogy azok milyen vezetők, például meghallgatják-e mások véleményét.

Megkérdeztük a dékánhelyettest: ezek a készségek mennyire velünk születettek és mennyire fejleszthetők? Pogátsnik Monika úgy fogalmazott: – Ezek a készségek nagyon is fejleszthetők, de nem úgy taníthatók, mint mondjuk a kémia vagy a biológia, hanem úgy, hogy modern oktatási módszereket alkalmazva fejlesztés közben is ki legyenek téve a képzésben részt vevők annak, hogy együtt, csoportban kell megoldásokat találni. Ezért is kiváló a nálunk lévő duális képzés, mert magában a munkakörnyezetben is gyakorolhatják a hallgatók a munkatársakkal való együttműködést, a projekten való együtt dolgozást.

Az esemény megnyitóján ott volt Cser-Palkovics András is. Székesfehérvár polgármestere elmondta: – Szerencsére nagyon sok, erős stratégiai partnerünk van és ennek köszönhetően akár a középiskolai, akár a felsőoktatási szinten könnyen alakulnak ki duális együttműködések, aminek következménye a sok verseny. Immár van mérnöki verseny, az Alba Innováron keresztül megvalósuló verseny és most itt egy újabb színfolt, a menedzser verseny. Ezekkel arra is fel tudjuk hívni a fiatalok figyelmét, hogy érdemes a jövőjüket felsőoktatási, aztán pedig munkavállalói szinten is Székesfehérváron elképzelni.

Cser-Palkovics András polgármester mellett Györök György dékán és lánya Györök Zsófia, a Mondelez Hr vezetője is köszöntötte a vetélkedőre vállalkozókat

Fotós: Palocsai Jenő

A Mondelez Hungária Kft. HR-vezetője, Györök Zsófia is nyilatkozott. Mint elmondta: – Mi édességeket gyártunk és forgalmazunk, vagyis csokoládét, kekszet és cukorkát. Azért tartjuk izgalmasnak ezeket a lehetőségeket, mert egyrészt a diákoknak játékos formában tudjuk demonstrálni, milyen is az, amikor munkáltatói oldalon kiválasztunk egy tehetséget, másrészt azért, mert ilyen módon megtudják, hogy később mire lesz szükségük a munkaerőpiacon. Persze nekünk is hasznos egy ilyen rendezvény, hiszen hosszú távon stratégiai utánpótlást is jelenthet.

A csoki-, illetve édességhalmokkal, valamint filcekkel megrakott asztalokon 56 jelentkező 11 csoportba tömörülve vett részt a játékos vetélkedőn, és nem csak a csapatokat, az egyéneket is értékelték. A dobogós személyek és alakulatok ÓE-s és Mondelez-ajándékcsomagokat vihettek haza. A Siófokról, Győrből, Érdről és persze Székesfehérvárról érkezett 9–13. évfolyamos középiskolások egyike sem tért haza üres tarisznyával, hiszen rengeteg olyan tapasztalattal gazdagodtak, ami segít majd a pályaválasztásban és a munkahelyválasztásban.