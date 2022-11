Még a Liszt Ferenc utca is szűknek bizonyult pénteken este, olyan sokan voltak kíváncsiak ezúttal is a hagyományos Katalin napi ünnepségre Székesfehérváron. A hangulatot a Tilinkó zenekar alapozta meg Kati néni szobránál, amely mellett, a Katalinok és az őket ünneplők szűk karélyában perdült táncra az Alba Regia Táncegyüttes Szenior csoportja és vendégeik: a budapesti Ágról Ágra Néptáncegyüttes, a Csepeli Öreg Táncosok Együttese, a Litér Senior Csoport, a ráckevei Rőzse Táncegyüttes, valamint a Vasas Művészegyüttes tánckarának Obsitos Csoportja. A tánc ugyan nem ment volna együtt a kis hely miatt, de az éneklés annál inkább.

Fotós: Simon Erika

Kati néni ikonikus szobrát 21 éve, 2001. november 25-én avatták fel, több éves kálvária után – hangzott el a bevezetőben. Egy szavazást követően, a közvélemény nyomásának engedve kaphatott végleges letelepedési engedélyt jelenlegi helyén – a Liszt Ferenc utcában. Az elmúlt 13 évben pedig már szinte népünnepéllyé nőtte ki magát a Katalinok köszöntése az alkotásnál. A székesfehérváriak szívében ugyanis igen kedves és kitüntetett helyet foglal el a mai napig sokak által személyesen is ismert fertályos asszony, a pár évtizede még létező, színes és szagos piaci világ különleges hangulata. Ezt képviseli és szimbolizálja ugyanis Kati néni szobra - a mindennapok szorgalmas asszonyait, akik Székesfehérváron ma is szép számban képviseltették magukat az ünnepségen. Cser-Palkovics András polgármester üdvözlő szavait ezúttal Földi Zoltán, Felsőváros - Kati néni otthona – önkormányzati képviselője tolmácsolta a jelenlévőknek. Majd pedig elmondta: a piaci árusítás különleges életforma volt, amely soha nem nélkülözhette mindazt az életszeretettel sózott vidámságot, amely a mindennapok feladatainak, akár gondjainak elfogadásához kellett.

- Itt ma a Katalinokat köszöntjük, s megemlékezünk városunk egy híres és szeretett Katalinjáról is. Mert aki megérti Kati néni szobrának megformázott küllemét, biztosan rátalál egy örökérvényű igazságra: hogy sajátos magyar jelenünk és jövőnk hagyományaink megőrzésén alapul. Mert hinnünk kell elődeinkben, akiknek életét a szeretet, a szépség, a jóság és az igazsághoz való ragaszkodás határozta meg – vagyis az az emberi jószándékú segítséget nyújtó és örömet okozó magatartás, az igazán értékes tartalommal bíró, míves forma. Kati néni szobrának megsimításakor mindig érezzük a bölcs szobor sugalmát, titkát: hogy az élet szabad akarat. Helytállás, kötelesség, cselekvés, odaadás, megértés, részvét és egyben könyörületesség is – fogalmazott a képviselő, s így fejezte be gondolatait: - A nappalok és az éjszakák váltakozásával leírható forgandó időt pedig meg kell különböztetni azoktól a pillanatoktól, amikor saját életünket éljük, mert a szeretet, a tisztelet mindenkor előtte jár az időnek. Összegezve tehát: tiszteld a teremtett világot, hited az eget fürkéssze, miközben mindvégig a földön jár….