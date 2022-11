- A Fejér Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ a Miniszterelnökséggel együttműködésben ’Civilek összefogása a kárpátaljai közösségekért’ címmel adománygyűjtést tervez. A Fejér megyei iroda a Huszti Magyar Tannyelvű Általános Iskolának fog gyűjtést szervezni, ennek érdekében online kampányt szervezünk, mellyel a lakosságot és a civil szervezetek szólítjuk meg – mondta el a tájékoztatón Berdó-Kovács Erika, a Fejér Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ irodavezetője, hozzátéve: nagy segítséget kapnak ebben a témában a Szegényeket Támogató Alapítványtól, valamint Deák Lajosnétől, Székesfehérvár önkormányzati képviselőjétől.

Amit szeretnének kérni – egyeztetve a Huszti Általános Iskolával -, leginkább az iskolában használatos taneszközök, adminisztrációval összefüggő fogyóeszközök gyűjtése. Így szívesen fogadják a papír, toll és hasonló felajánlásokat. Emellett a tartós élelmiszereknek is nagyon fognak örülni a megadományozott családok.

Székesfehérvár mindig is kiemelkedően elsőként lépett, ha határmenti települések segítéséről volt szó – tette hozzá Deák Lajosné, aki maga is járt a háború sújtotta kárpátaljai területeken. – Elsősorban a menekültek élelmezésével, mindennapi ellátásával tudtunk segíteni. Ezúttal is emberekről, családokról, áldozatokról van szó, akiknek a megsegítése advent előtt talán ismét érzékenyebben érinti a lakosságot. Az iskola mindennapos életét biztosító adományok ezúttal a jövőbe fektetett támogatások is egyben, ugyanis meglehet, ezek fogják biztosítani azt, hogy januártól is megfelelően tudjon működni az oktatás.

Szontaghné Kovács Erika, a Szegényeket Támogató Alapítvány irodavezetője elmondta: mivel elég specifikus adományokról van szó, ezért elsősorban a nagyobb cégeket, vállalkozásokat szólítja most meg, hogy támogassák a felhívást. – Mi erről adóigazolást tudunk adni, tehát teljesen hivatalos formában kerülnek a támogatások a rászorulókhoz. A lakosságtól pedig azt kérjük, gondoljanak arra: ahhoz, hogy a gyerekek ne maradjanak le és tovább tudjanak tanulni, szükségük van ’okos ajándékokra’, de mivel mégiscsak gyerekekről van szó, biztosan örülnének egy kis játéknak vagy édességnek is.

November végéig a Fehérvári Civil Központban fogadják az adományokat (Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. – volt Technika Háza). Telefonos egyeztetés után – a 06-30-356-2610-es számot hívva - pedig az adománygyűjtő szervezetek is szívesen elviszik az adott helyszínekről a felajánlásokat.