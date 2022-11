A Városház tér lesz természetesen az idei karácsonyi hangulat központja - ahol a fényeket adó égősorok mellett már láthatjuk a leendő standok kijelölt helyszíneit is - de a Bartók Béla téren is már javában zajlanak a munkálatok. Az elmúlt évekből jól ismert - fénybuborékok - a gyerekek kedvenc búvóhelyei ugyanis például ezúttal ide kerülnek. Ezt videón mutatjuk most meg önöknek. A szépséges és fényes ünnepi hangulatra egészen Vízkeresztig számíthatnak a városba látogatók. Arról, hogy mikor milyen események várhatók, itt számoltunk be.De hamarosan a programok részleteiről is többet tudhatunk. Egy azonban biztosnak tűnik: a fehérvári Kisangyalok kara csodálatos éneke az első adventi gyertyagyújtásnál ismét felcsendül!