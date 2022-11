Új csoportszoba, nevelői szoba, mosdók, gazdasági helyiségek és takarítószer raktár építése szerepel a tervekben, amelyre az önkormányzat közel 302 millió forintot nyert. Az óvoda épületének bővítése régi téma a településen, hiszen évről évre egyre több a gyermek, így a négycsoportos óvodában már a tornaszobát is évek óta csoportszobaként használják. – A vegyes csoportú óvodánkba jelenleg 97 kisgyermek jár, de további érkezők is várhatók. Nagyon örülünk a mostani bejelentésnek, mert valóban hiányzik több helyiség is az épületből. Tornaszobára nagy szükségünk van, hiszen télen az udvart nem tudjuk használni, a csoportszobák viszont nem alkalmasak komolyabb testmozgásra. A konyhánkat néhány éve felújították, de az öltözői folyosó borítása legalább 40 éves. Ugyanakkor a négy csoportra csak két mosdóhelység jut, aminek a használata komoly logisztikát igényel és sajnos nincs nevelői szobánk sem, minden értekezleten a vezetői szobában szorongunk – mondta el Kató Erzsébet Katalin óvodavezető.

Az óvoda bővítésére egyébként még az előző polgármester idején, 2018-ban 62 millió forintot nyert az önkormányzat, ám az összeget Sallai Mihály - első intézkedéseinek egyikeként – 2019-ben visszautalta, mivel az építkezés költségeinek csak a felét fedezte volna. A község viszont saját erőből nem tudta hozzátenni a hiányzó részt. – Az eltelt években többször is átgondoltuk, átdolgoztuk az óvoda bővítésének terveit. Most készen állunk és reméljük, hogy az infláció miatt nem szállnak el annyira az árak az építőiparban, hogy komoly kompromisszumot kell kötnünk! – mondta a polgármester.

A következő lépés a közbeszerzés kiírása, a munka pedig ennek sikeressége után indulhat.