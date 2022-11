Ahogy minden évben, idén is külön díszkivilágítást kapott a kis sziget, melyet még most, november utolsó napjaiban is kacsák úszkálnak körbe békésen. A sötét, még jégmentes vízfelületet csodás fények és színek törik meg.

Forrás: Horváth-Buthy Lilla / FMH

Nagy sikernek örvend a látványosság, ottjártunkkor is több gyermek szaladgálta körbe a díszeket (olyan kívánságok közepette, mint: "felülhetek rá?", "megsimogathatom"? ), miközben a szülők lelkes fotósokká vedlettek.

Fotós: Horváth-Buthy Lilla

És még egy zárójeles, de fontos megjegyzés: nem árt vigyázni, könnyű elesni a világítás technikai részében, a vezetékekben. Nézzenek a lábuk elé!