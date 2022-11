„Itt a Magyar Televízió egyes stúdiója. A következő negyven percben önök az Elmebajnokságának adását látják" - sokaknak még ismerősen hangozhat ez mondat, ami nem is csoda, hiszen Egri János vetélkedője óriási népszerűségnek örvendett, volt időszak, amikor több millióan követték az adást.

Ebből kiindulva azt is mondhatnánk, hogy az Arany János Művelődési Ház és Alap önkormányzata által létrehozott esemény is eleve sikerre született. Ahogy a felhívásban is olvasható: „Ha még nincs programotok november 18-a péntek estére és szeretnétek tanulva szórakozni, itt a helyetek!" Ahogy a kiírásban olvasható, a verseny során a 3-4 fős csapatoknak kell feleletválasztós kérdésekre helyes választ adniuk. A különböző feladványok szinte minden alapvető témakört érintenek, legyen szó általános műveltségről, történelmi érdekességekről, vagy akár logikai feladványokról. Egy biztos, az egyedi kérdésköröket tartalmazó kvízjátékban a kreatív gondolkodásra is szüksége lesz a játékosoknak.

Az érdeklődő csapatoknak legkésőbb november 16-ig kell jelentkezniük a [email protected] e-mail címen. És ami még nagyon fontos, a verseny teljes egészében ingyenes. Érdemes jelentkezni, hiszen a játék dobogósai értékes ajándékutalványokat nyerhetnek, amelyeket a helyi üzletlánc, gyümölcsfeldolgozó és fogadó ajánlott fel. Summa summárum, egy vidám hangulatú, kötetlen szórakozást nyújtó kvíz vetélkedő vár a résztvevőkre, ahol nem feltétlenül a tudás a legfontosabb tényező!

A vezető képünk illusztráció!