Amint Cser-Palkovics András bejegyzéséből kiderül, sikerült megegyezni a CYEB Energiamegoldások Kft.-vel, így a már több magyar városban bizonyított program Fehérváron is elindulhat.

A program lényege, hogy az a székesfehérvári háztartás, amelynek lakója regisztrál, teljesen ingyen juthat a programnak köszönhetően energiatakarékos izzókhoz. A LED-es égők jóval tovább bírják élettartammal, ellenben kevesebb áramot fogyasztanak, mint a hagyományos izzók. Egy háztartás évente soktízezer forintot is megtakaríthat velük, a környezetkímélő hatásról már nem is beszélve.

Az ingyenes LED-es égők átvételéhez regisztrálni kell a ledcsere.hu oldalon, legkésőbb december 31-ig. Az igényléshez e-mail címet és a kért adatokat kell megadni a honlapon, de fontos csatolni a háztartás villanyszámláját és a kért személyes okmányokról jó minőségű, olvasható fotót!

A polgármesteri bejegyzésből az is kiderül, hogy akik nem elég jártasak az internetes világban, azoknak az Alba Bástya épületében, az Irányi Dániel utca 4. alatt regisztrációs pontot nyit a város, mely hétfőn és csütörtökön 8-16 óra között, kedden 12 és 16 óra között, szerdán 8 és 18 óra között, pénteken 8 és 13 óra között lesz nyitva. Ha szükséges, további regisztrációs is pontokat is megnyitnak majd.

”Az izzók kiosztására a regisztrációs időszakot követően, 2023-ban kerül sor. Bízom benne, hogy rengetegen élnek majd a lehetőséggel, egyben kérek mindenkit: ha esetleg van ismerőse, családtagja, aki még értesült, vagy online nem értesülhet a programról, hívja fel a figyelmét rá, adott esetben segítsen neki az igénylésben! A takarékosság mindannyiunk közös érdeke is, különösen most! Tegyünk érte, együtt!” – hangsúlyozta Cser-Palkovics András.