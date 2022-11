A város karácsonyfája hétfőn meg is érkezett a Városház térre, és mivel rengetegen követték velünk a fa útját, ami ezúttal Kőszárhegyről "utazott" a megyeszékelyre, arra gondoltunk, hogy egy kis időutazásra invitáljuk olvasóinkat. Összegyűjtöttük az elmúlt évek karácsonyfáit, amelyek az ünnepi időszak alatt díszelegtek Fehérvár belvárosában. Írják meg nekünk kommentben, hogy Önöknek melyik tetszett a legjobban!

2018-ban Székesfehérvárról érkezett a "kicsike"

A 8–10 méter magas, illetve 3 tonna súlyú fa Székesfehérvárról, az Adonyi útról érkezett. A fát egy idős férfi ajánlotta fel, miután a növény túlnőtte a rendelkezésre álló helyet, s azt már nehezen lehetett gondozni.

Forrás: Tringli Alexa / FMH-archív

Miután a fa elfoglalta jól megszokott helyét, pár nappal később meg is kezdődött a díszítés. Daruskocsival érték el a 8-10 méteres fa tetejét, lentről kapva az utasításokat, mely díszt melyik ágra akasszák. Többen megálltak a hideg eső ellenére is, figyelemmel kísérve a minden évben csak egyszer látható eseményt - számoltunk be róla.

2019-ben az Öreghegyről érkező fenyőfát mintha rajzolták volna

Ebben az esztendőben is fehérvári fa tündökölhetett a Városház téren, méghozzá nem is akármilyen. Az akkori fenyőfa a Bory-vár mellől, a Surányi utcából érkezett a Városház térre. A kivágás és a szállítás nem volt zökkenőmentes, de a teljes stáb – és természetesen a fa is – épségben megérkezett a végső helyszínre. A fát Mária és férje, János ajánlotta fel a köznek.

Forrás: FMH-archív

A most kivágott ezüstfenyőnek volt egy párja az udvarunkban, azt korábban, három évvel ezelőtt a Szent Donát-kápolnának ajánlottuk fel, lévén mélyen vallásosak vagyunk. Ez a fa is nagyra nőtt már, nehezen boldogultunk vele, emellett pedig hiszünk abban, hogy azzal, hogy felajánljuk a város karácsonyfájaként, sok embernek örömet okozunk vele – indokolta döntésüket Mária 2019-ben.

2020-ban is Öreghegyről érkezett a duci fenyőfa

A mintegy nyolc méter magas ezüstfenyő a Floch-családtól érkezett akkor a Városház térre, szokatlanul korán, november 10-én. Egy cserépben, még alig másfél méteresen került az öreghegyi családhoz a fa, de már akkor tudták, hogy egyszer felajánlják és a várost díszíti majd. Ez így is lett 2020-ban!

Forrás: Simon Erika / ÖKK

2021-ben 22 éves monstrum érkezett, szintén Öreghegyről

Igaz, több székesfehérvári család is arra várt a tavalyi esztendőben a szállítás reggelén, hogy az övék lehet a város karácsonyfája, de végül az öreghegyi Papp családnak kedvezett a szerencse – az ő 22 éves fájukat állították fel a belvárosban, a Városház téren 2021-ben.

Forrás: FMH-archív

Forrás: Simon Erika / ÖKK

2022-ben vidékről, méghozzá Kőszárhegyről indult útnak a fa, és várja, hogy az adventi időszak legszebb ékköve lehessen

A városgondnokság munkatársai november 21-én reggel Kőszárhegyen kezdték meg a munkát, a város karácsonyfájának kivágásával indították a hétfői napot. A városháza egyik munkatársa 20 évvel ezelőtt hozta haza a kis gyökeres fenyőt, ami akkor az önkormányzat karácsonyfája volt. Vállalta, hogy kiülteti és nevelgeti, aminek most, két évtizeddel később az lett a vége, hogy az örökzöld visszakerül a Városház térre.

Fotós: Bagotai Zsanett / FMH

A fa útját folyamatosan végigkövettük, amit még most is visszanézhetnek!

Gondos munkával a városgondnokság szakemberei helyére állították a fenyőt, majd másnap a csúcsdísz is felkerült a 2022-es városi karácsonyfára, amelyen vasárnap este felgyúlnak a fények.

Fotós: Baráth Eszter / FMH

Kis érdekesség: 2020-ban nem csak a Városház téren díszelgett helyi fenyő, hanem az Ország Karácsonyfája is fehérvári volt!

A 2020-as évben Székesfehérvár adta az Ország Karácsonyfáját. A 40 éves, 15 méter magas és 70 cm vastag monstrum egy héttel ezelőtt, november 23-án indult el Öreghegyről a fővárosba több órányi megfeszített munka után, melyben tűzoltók, katonák és az áramszolgáltató munkatársai közösen vettek részt. Miután az M7-es autópályán, katonai konvoj kíséretében, szinte a földet súrolva megérkezett a fővárosba, a fát végül egy nappal később, november 24-én állították talpra, 4 nappal később pedig már gyönyörű díszekkel tarkítva várta a Parlament melletti bámészkodókat.