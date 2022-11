1. Időkép

Ki kell ábrándítanunk azokat, akik egy utcakép nyüzsgő forgatagát várják az Időkép webkameráitól. Itt elsődleges cél, hogy az égbolt nagy része látszódjon, ne takarják ki fák, objektumok, ez az egyetlen szervezési elv. Ebből ugyanis az aktuális időjárásra vonatkozóan szeretnének következtetéseket levonni a leselkedők. Sőt, egyenesen tilos úgy kamerát elhelyezni, hogy embereket, ablakokat mutasson. Ha nyilvános rendezvény képe is látható (pl. síterepeken), akkor arról tájékoztatni kell a résztvevőket. Ha valaki nem csak tájékozódni szeretne, hanem tájékoztatni is, nem tilos ilyen kamerát elhelyezni. De ha azt is szeretné, hogy ezt mások is lássák a fenti honlapon, akkor erre megvan a külön policy, amit jó hosszan taglal a honlap.

Az Időkép legnézettebb (van ugyanis mindenki számára látható "mérőszám") kamerái között egyébként nincs Fejér megyei, de ez nem azt jelenti, hogy ne is lenne az összes kamera listájában helyi település. Van, ami élőkép és van, ami úgynevezett timelaps videó, ahol felgyorsítva láthatjuk a kameratulajdonos által beállított időintervallumot. ABC sorrendben haladva, ezek között megtalálhatjuk Alapot, a települést két kamera is pásztázza (délkelet, nyugat). S ahogy a legtöbb webkamerára igaz (nem mindegyikre, de erre külön kitérek), leginkább nappal nyújt bármilyen élményt is, sötétedés után már csak fekete sziluetteket és szürke fényt látunk maximum.

Forrás: Időkép

Dunaújvárost öt különböző kamera is figyeli (ÉK, onnan is kettő, ÉNY, NY és egy reptéri, amit a Dunaferr Repülő Klub üzemeltet), a Felcsút feletti eget is láthatjuk.

A Velencei-tavat régebben egy gárdonyi hotel tetejéről is lehetett látni (a hotel saját honlapján volt elérhető és szép képet adott), ezek a kamerák azonban most offline állapotban vannak. Vélhetően az Időkép honlapjára ugyanezek a webcam-ek voltak beállítva, hiszen a tó helyett itt is csak egy régi klasszikus "Adásszünet" , színes-vízszintes vonalas figyelmeztetést látunk.

Lovasberényben és Móron (ami egyben a Vértest is "képviseli") kedd délelőtt nagyon ködös az idő, és ezt ugyancsak ezen a honlapon látjuk, innen Székesfehérvárról. Pusztavámon három kamerát helyeztek el, egy szabadbattyáni kamera a "színtiszta" égboltnál (ködös idő van egyébként ott is) látványosabb képet tár a szemünk elé, Zámolyon pedig a sportpályára irányították.

És végül, kilépve az ABC-sorrendből, a megyeszékhely: itt hat kamera, hat különböző területen figyeli a fehérvári időjárást. Ezek közül talán a legjobb, mert itt az éjszakai fények is nagyon szépek, az az, amelyik a Csónakázó-tóra lát rá.

Forrás: Útinform

2. Útinform

Ha az előző blokknak az időjárásmegfigyelés, akkor ennek a célja mindenképp az aktuális forgalom megmutatása. Lenne. Legalábbis, mi így gondoltuk, mikor a felületre érkeztünk. Ugyanis az összes kamerát megnyitottuk, ami elérhető a megyében, de mindegyik egy kimerevített képet ad, ami valljuk be, nem sok segítség abban, hogy lássuk, mennyire hömpölyögnek az autók az adott szakaszon. Az aktuális időjárási viszonyokról azonban tájékozódhatunk a bizonyos időközönként befrissülő képek alapján. Ezeket a kamerákat ezen a linken kattintgathatják végig.

Forrás: szekesfehervar.hu

3. Székesfehérvár hivatalos honlapja

A szekesfehervar.hu-n két olyan kamera található, ami ténylegesen izgalmas tud lenni, mind a felbontása, mind a kamera környezete miatt is. Visszacsatolva az első blokkban írtakra, ezek a kamerák nappal is és sötétedés után is jó képet adnak. Felülnézetből jól látható a belváros két pontja (a Városház tér Országalma felőli része és a Liszt Ferenc utcai). Ez jól követhető élőkép, látjuk az emberek mozgását, már csak egy dologban lehet hiányérzetünk: hang ezen sincs.

Forrás: szekesfehervar.hu

Ha önöknek van tudomásuk a fentieken túl olyan kamerákról, amelyek nyilvánosak, tehát képük bárki számára elérhetők (akár a települési honlapokon), kérjük írják meg nekünk a [email protected] e-mail címre. Köszönjük.