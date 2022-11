A művelődési házban tartott eseményen nemcsak a megalakulására és az utána közösen eltöltött időkre emlékező tagság vett részt, hanem a nagyközség előjárói is, így jelen volt Turi Balázs polgármester, Fidrich Tamásné jegyző és Szarka István evangélikus esperes és felesége, valamint a háziorvosok is. Nem mellesleg a társszervezet, a II. sz. Nyugdíjas Klub tagjai és más helyi egyesületek vezetői is betekintést kaphattak egy képkockákból összeállított filmvetítés keretében a klub életéről, mely számtalan mosolygós emlékkel örvendeztette meg a tagságot.

A jó hangulatú rendezvényen Turi Balázs mondott köszöntőt. A polgármester beszédében külön köszöntötte az 1977-ben megalakult nyugdíjas klub egyetlen jelen lévő élő alapító tagját id. Oravecz Sándort. Majd a többiekhez fordulva megköszönte a mindenkori tagságnak a település közéletében való kiemelkedő szerepét és bíztatta őket a további aktív folytatásra. Kiemelte, hogy komoly szerepet vállalnak az adventi vendégfogadásban, hiszen forraltborral, teával és pattogatott kukoricával kedveskednek a mindig szép számban érkező résztvevőknek.

Forrás: Önkormányzat

Tuti hangsúlyozta: -Rendkívül fontos az ilyen fajta közösség egy település életében, hiszen sokan a tagságból egyedül élnek és ez a társaság adja meg számukra azt a lehetőséget, hogy kikapcsolódjanak és érezzék, hogy ők igenis fontos részei a társadalomnak, hogy ők is tartoznak valakikhez.

A beszéd végén a polgármester és a jegyző közösen nyújtotta át Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának emléklapját az egyesület elnökének Nochta Miklósnénak.

A hivatalos rész utolsó mozzanatával természetesen nem ért véget az ünnepség, hiszen a nyugdíjasklub rendszeres találkozóinak hangulata a szokásosnál is jobb volt, így harmonikajáték és nótaszó kíséretében idézték fel a régi emlékeket, az együtt töltött évek alatt közösen megélt, örömteli pillanatokat.