Az adventi naptárak az ünnepi várakozás kellékei, amelyek apró örömöt okoznak, legfőképpen a gyerekeknek a karácsonyi készülődés során. Az ablaknaptárak viszont minden korosztálynak szólnak. Lényege, hogy a település különböző pontjain családok díszítik fel otthonuk egy olyan ablakát, amely jól látható az utcáról, vagy éppen az előkertben helyeznek el az aktuális napnak megfelelő számmal ellátott installációt. A dekorálás már önmagában egy kiváló családi program lehet az ünnepre való hangolódás során, hogy ezzel másoknak is örömet lehet szerezni, csak hab a tortán. A településen élők ugyanis családostól, vagy kisebb-nagyobb társasággal egy-egy kora esti séta keretében kereshetik fel az éppen sorban következő alkotást.

Rácalmáson már várják azon családok, üzlettulajdonosok jelentkezését, akik idén is szívesen csatlakoznának a kezdeményezéshez. Huszonnégy résztvevőt várnak, hiszen december 1-24. között zajlik majd a program. A szervezők szétosztják majd a számokat, így a részvevők pontosan tudják majd, melyik napon kell elkészíteniük a dekorációt. A nagyobb kérdést az jelenti, hogy vajon mikor és hol jelennek majd meg a díszek, merre induljanak majd azok, akik szeretnék megnézni az alkotásokat és ezzel is hangolódni az ünnepre. Rácalmás utcáit viszont szinte lehetetlen minden este körbejárni, ezért a Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai Központ közösségi média oldalán december első napjától kezdve minden reggel közzétesznek majd egy rövid leírást az aznapi helyszínről. A programmal a szervezők célja az ünnepre való készülődés és a helyi közösség építése is.