Az egyszeri, 15 ezer forintos támogatást zámolyi lakhellyel rendelkező, Zámolyon élők igényelhetik olyan gyermek(ek) után, akik még nem töltötték be a 18. életévüket, illetve 18 évesek elmúltak, de nappali tagozaton tanulnak, vagy hallgatói jogviszonyban állnak. A karácsonyi támogatást igénybe vevők lehetséges körének kiszélesítése érdekében a korábbi egy főre eső jövedelemhatárt még tavaly ősszel módosította az önkormányzat, így az most 213 ezer 750 forint. A kérelem beadásához szükséges nyomtatvány letölthető az önkormányzat weblapjáról, illetve november 14-től, azaz hétfőtől az iskolában és az óvodában is beszerezhető. A nyomtatványom felül egyéb dokumentumokat is csatolni kell, ezekről pontos tájékoztatást szintén az önkormányzat honlapján találnak (zamoly.hu, a Hírek alatt található a karácsonyi támogatás 2022), de a hivatalban is kérhető ezzel kapcsolatos információ.

A kérelmet november 24-én 15 óráig lehet bedobni a Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal főbejáratánál elhelyezett gyűjtődobozba, vagy elküldeni a [email protected] e-mail-címre.