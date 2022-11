Hétfőn reggel felvonultak a szakemberek és a közlekedést segítő táblák kihelyezésével elkezdődött a munka a Kandó Kálmán téren. E beruházás keretében megvalósul a Dózsa György út – külső Park Center felé eső részének, a Kandó Kálmán teret magában foglaló közlekedésbiztonsági fejlesztése. Részletesebben: megtörténik a Dózsa György út, a Budai Nagy Antal út és a Verebély út csomópontjának átépítése, amelynek során két körforgalmi csomópontot alakítanak ki a szakemberek, valamint gyalog- és kerékpárutak is épülnek. - tájékoztatott a duol.hu.

Fotó: Laczkó Izabella / DH

A nagyszabású munkálatokkal kapcsolatban a múlt hónap közepén rendeztek fórumot a városháza C szárnyának rendezvénytermében, amelyen főként e területen működő vállalkozások, cégek képviselőit tájékoztatták. Itt a kivitelező cég, az Orinoco 2002 Kft. részéről Horváth Arnold építésvezető mutatta be a beruházás ütemezését. E szerint a hétfőn elkezdődött első szakaszban kijelölik a közművek nyomvonalát, feláll a ideiglenes forgalmi rend, valamint folyamatosan érkeznek majd az építéshez szükséges munkagépek, építőanyagok is. Az önkormányzat tájékoztatója szerint az első ütem jelenlegi munkálatai csak kisebb mértékben zavarják, lassítják majd a közlekedést.

Az első két ütem során félpályás terelésre számíthatnak a közlekedők, a forgalmat jelzőőrök irányítják majd.

A már említett fórumon elhangzott, hogy a beruházás határideje jövő év szeptembere, ám a kivitelező bízik abban, ha az időjárási körülmények kedvezőek lesznek, és folyamatos lesz a munka területen, akkor nyár közepére lezárulhat a fejlesztés.