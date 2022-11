Az Európai Hulladékcsökkentési Hét (EWWR) kezdeményezése 2009-ben indult azzal a céllal, hogy az akcióban résztvevő országok, intézmények egy teljes héten keresztül saját ötletekkel hívják fel a figyelmet a tudatos hulladékgazdálkodásra. Az akcióhoz kapcsolódva Székesfehérváron, a Tolnai utcai tagkönyvtárban Krainhofferné Zsuzsa vezetésével a háztartásokban feleslegessé vált textilek újrahasznosításáról volt szó. De nem csak beszéltek róla, hanem a résztvevők ollót, tűt és cérnát is ragadtak, hogy a legkülönbfélébb alkotásokat elkészítsék.

Fotós: Nagy Norbert

Szakmai tapasztalat, kreativitás, lelkesedés és tettvágy: ezek együttese hajtja Krainhofferné Zsuzsa nyugalmazott óvónőt. Így nem is csoda, hogy időről időre kézműves foglalkozást tart a könyvtárban az érdeklődőknek.

– Óvónőként sokféle kézműves technikát kipróbáltam már, így több évtizede készítek textiljátékokat és lakásdíszeket. Az egész családunkat átjárja ez a szeretet, így otthon is egyre-másra születnek az olyan egyedi alkotások, amelyek tökéletes díszei a lakásunknak. Egyik éven például a nagyobbik lányommal az itt kiállított manót készítettük el a szeretteinknek karácsonyi ajándék gyanánt – meséli nagy lelkesedéssel. Hozzátette, hogy a foglalkozáson résztvevők visszajáró „vendégei" és mindig örömmel tölti el, amikor velük foglalkozhat. Mint mondta, az alkotásoknak csak a fantázia szabhat határt. Az összegyűjtött nyakkendőkből például tolltartót, vagy éppen nyakláncot készítettek, de a már nem használt férfi ing is tökéletesen alkalmas arra, hogy kötény születhessen belőle az asszonyok legnagyobb örömére.

A résztvevők nem csak beszéltek az újrahasznosításról, de ollót, tűt és cérnát is ragadtak

Fotós: Nagy Norbert

A Tolnai utcai tagkönyvtár vezetője, Kalincsákné Molnár Zsuzsanna több mint 20 éve dolgozik már a város olvasóiért. Örömmel fogadta, hogy a Vörösmarty Mihály Könyvtár idén is csatlakozott az Európai Hulladékcsökkentési Héthez, amely lehetőséget teremt az ehhez hasonló események létrejöttéhez, amely egyfajta találkozási pontként is szolgál. A könyvtárban az érdeklődők összejöhetnek, beszélgethetnek, kreatívkodhatnak és nem utolsó sorban olvashatnak is az újrahasznosítással kapcsolatban.

A következő foglalkozásra sem kell sokat várniuk az érdeklődőknek, ugyanis december 8-án origami-foglalkozást tart Horváth Hella, melynek keretében ajándékdobozokat és karácsonyi csillagokat fognak készíteni.