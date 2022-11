Az Országos Polgárőr Szövetség – az ország tizenkilenc egyesületével együtt – az Év Polgárőr Egyesülete kitüntető címet adományozta a Csókakő Község Polgárőr Egyesületnek az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából. Így szólt a hír. Az országban mintegy két és félezer polgárőr egyesület működik, ám megyénként csak egy kaphatja meg azt a kitüntetést, amit a csókakőieknek ítéltek oda az idén. És bár minden polgárőr tudta a faluban, hogy „nagy” év volt a lassan véget érő 2022-es, a kitüntetés mégis meglepte őket. – Csókakőn élénk élet folyik, így feladat mindig bőven akad. Több mint tíz civil szervezet működik, amelyeknek megvannak a maguk rendezvényei, mellé jönnek az önkormányzat által szervezett események. Ezeket mind mi biztosítjuk. Idén több mint negyven rendezvényen voltunk jelen, de őriztünk előkerült világháborús bombát, közlekedési balesetben elhunyt személyt, részt vettünk a határvédelemben, vittünk az ukrán határra segélyszállítmányt, üldöztünk betörőt és két tagunk életet is mentett. Januárban Fináncz Imre élesztett újra egy férfit egy fehérvári szupermarketben, néhány hónapra rá pedig a huszonéves fiának volt köszönhető, hogy a fővárosi Margit hídról végül nem ugrott le egy kétségbeesett, öngyilkosságra készülő fiatalember – sorolta szinte egy szuszra Ábele Márton, aki szerint 2022-ben minden összejött ahhoz, hogy a megyében, az elvégzett feladatok tekintetében, senki ne vehesse fel velük a versenyt.

A csókakői egyesület elnöke annak ellenére is csak az utolsó pillanatban tudta meg az örömhírt, hogy egyébként járási koordinátor, a megyei polgárőr szövetségben a felügyelő bizottság elnöke és évekig az országos polgárőr szövetség küldötte, illetve a választási bizottság tagja is volt. Azt mondja, direkt tartották előtte titokban még azt is, hogy egyáltalán felvetődött, idén Csókakőre kerülhet az elismerés. Annál nagyobb volt persze a meglepetés!

Az egyesület elődje 1919-ben alakult meg a faluban, de a háború után megszűnt és csak 1988-ban hívták ismét életre a Csókakő Polgárőr Egyesületet. Ábele Márton az első félévet leszámítva, mondhatjuk, szinte a megalakulás óta tölti be az elnöki tisztet a jövőre jubiláló szervezetben. - Azt mondhatom, minden tekintetben az átlagosnál jobb helyzetben vagyunk. Létszámunk 35 fő, életerős felnőtt férfi és fiatal polgárőr tagjaink is vannak, de részt veszünk egy iskolai programban is, ami a polgárőrséget népszerűsíti a gyerekek között. Büszkék vagyunk rá, hogy nálunk, más polgárőr egyesületektől eltérően, nem probléma az utánpótlás kérdése. Az elmúlt időszakban is többen csatlakoztak hozzánk. Jó kapcsolatot ápolunk az önkormányzattal, akitől minden évben jelentős támogatást kapunk és a munkánkat segítő többi szervvel is jóban vagyunk. A felszereltségünk is jónak mondható: pályázaton nyertünk egy kisbuszt, van terepjáró autónk, két motorkerékpárunk, kerékpárjaink, sőt lovas alakulatunk is. Nem panaszkodhatunk – zárta a beszélgetést az elnök, aki lelkesen tekint a következő év elé és úgy tervezi, a gazdasági nehézségek ellenére 2023-ban is minden feladatukat maradéktalanul el tudják látni.