November 26-án szombaton adventi koszorút készíthetnek a rácalmásiak a művelődési házban. Lakcímenként egy-egy koszorúalapot és négy gyertyát kapnak a résztvevők, akik hazai is vihetik, de a szervezők által biztosított díszekkel helyben is kidekorálhatják. 15:00 és 20:00 óra között készülhetnek a koszorúk, közben pedig kiállításmegnyitó, zenés előadás és karácsonyi történetek is várják az érdeklődőket.

Vasárnap 15:00 és 16:00 óra között kézműves karácsonyi vásárt tartanak a Piac téren, ahol a hagyományok szerint 16:00 órakor felavatják a település betlehemét is. Az installáció elkészítésében a rácalmási óvoda és bölcsőde dolgozói működtek közre. Az ünnepélyes avatáson a Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde növendékeinek és a Napsugár Asszonykórus előadását láthatják az érdeklődők.