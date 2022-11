Az új vezetőnő a szomszédos Csákvárról származik, ma is ott él. A Vértesboglári Önkormányzat által kiírt pályázatban elsősorban az óvodavezetői lehetőség fogta meg, hiszen egész pályafutását óvónőként töltötte. – Mindig is óvónőnek készültem. Úgy gondoltam, itt tudom leginkább kamatoztatni a gyerekszeretetemet és a megszerzett tudásomat. Az évtizedek alatt összegyűlt tapasztalataimat szívesen adom tovább a fiatalabbaknak, ezért mentor is vagyok. Nem titok, hogy az óvodavezetőséget pályám lezárásának tekintem. Nyugdíjba vonulásomig még le tudok tölteni egy teljes ciklust Vértesbogláron – árulta el az újonnan kinevezett igazgató, aki nem csak vezeti az óvodát, de óvónőként is dolgozik az egyik csoportban.

Öt évre szóló vezetői programjában is inkább az óvodai munkára koncentrált, aminek az is oka, hogy az energiaválság miatt már korábban felmerült a művelődési ház bezárásának lehetősége. Az óvodával kapcsolatban elmondta, mivel az aktuális óvodai év programját még az elődje írta, szeretné azt megtartani és abba beleépíteni a saját elképzeléseit. Az egyik ilyen, hogy nagyobb figyelmet fordítanak a sajátos nevelési igényű gyerekekre, akik a boglári óvodában is megjelentek. A fejlesztést továbbra is külső szakemberekkel oldják meg, de lehetőség és igény szerint bővítené a módszereket az állat-asszisztált terápiával.

A kétcsoportos óvoda jelenleg teljes létszámmal működik, ami igaz a gyerekekre és az óvodai alkalmazottakra is. Az igazgatónő örül annak, hogy van fiatal gyakornokuk is, akinek ötleteivel frissességet, fiatalosságot vihetnek a mindennapokba. Nem sikerült viszont idén sem nemzetiségi óvónőt találnia az önkormányzatnak, ezért az igazgatónő szeretné elérni, hogy legalább egy szerződéssel dolgozó nemzetiségi pedagógusa legyen az intézménynek.

A tervek között szerepel az óvodai élet - nem csak átvitt, de szó szerint véve is – színesítése: az udvar virágosítása, a csoportszobák falainak és a kerítésnek a színesre festése. A szülőkkel közösen színes dobozok is készülnének azoknak a plüssjátékoknak, amelyek feleslegessé váltak a csoportokban és amiket rászoruló gyerekeknek lehetne adományozni.

– Munkámban a legfontosabbnak a gyermekszeretetet tartom, de hangsúlyozottan fontosnak gondolom az érzelmi nevelést, aminek része a sok beszélgetés és az, hogy megtanítsuk a gyerekeknek az érzelmek megélését és kezelését. Manapság a szülők is több segítségre szorulnak a problémáik megoldásában, amit igyekszek megadni nekik – mondta az igazgatónő, aki úgy érzi, mindenki nagyon pozitívan fogadott a faluban.