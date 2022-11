A bolygók és a kiállítás elemei 3D-s nyomtatással, illetve egyéb makettkészítési technikával készültek, de mindegyikük egyedileg és kézzel festett. A 3D-s univerzum 2021 májusában mutatkozott be a közönségnek, azóta több mint tíz helyen járt az országban. A Föld mellett kézbe vehetik az összes bolygót, de letapogathatják a kiterített Föld felszínét, amin jól érezhetők a hegyek és a mélytengerek. Végigsimíthatják a hold kráterekkel szabdalt felszínét is. Mindezek mellett olyan helyeket is megfoghatnak, mint a Mount Everest, a Szent Ilona-hegy a vulkánnal, vagy éppen a valóságban 1200 méter átmérőjű és 170 méter mély Barringer kráter. Ám ezek mellett két hurrikánt is „elkaphatunk”. Játékra is invitálják a látogatókat a csillagászati egyesület tagjai: az úgynevezett Mystery Boxban csak kézzel lehet és kell kitapintani, majd azonosítani a benne elrejtett bolygót.

Ha van okostelefonjuk, úgy a kiállított bolygókról és földrajzi helyekről a QR-kód vagy az NFC chip leolvasása után meghallgathatják a hozzájuk tartozó információkat, de a kiállítás létrehozói szívesen vállalkoznak élő tárlatvezetésre is.