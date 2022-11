Az elmúlt közel fél évszázad terméséből válogatott computer és tévéjáték az ezeréves Bodajki Kegyhely udvarában álló épületben várja a látogatókat, így nem csak attól érdekesebb és különlegesebb ez a kiállítás, hogy ennyi működőképes gépen lehet játszani, hanem az is, hogy éppen a katolikus egyház adott ennek teret, lehetőséget. A miértekre Mórocz Tamás plébánosnál kerestük a választ. A címzetes apát elmondta: -Ennek a játék birodalomnak a vezetője megkeresett minket, hogy van egy kiállításnyi, éveken át gyűjtött játéka és hogy szeretné ezeket felkínálni a számunkra. Kicsit gondolkoztam rajta, hogy hogyan tudom ezt összekapcsolni azzal a tartalommal, azzal a hellyel, ahová ez kerül. Aztán rájöttem arra, hogy tulajdonképpen itt a családok összefogása, megszólítása a fontos. A gyerekeknek megmutatni egy olyan játék lehetőségét, mellyel együtt játszhatnak egymással és a szüleikkel. Ez a kiállítás bemutatja a mai szülők generációjának játékait 1976-tól egészen napjainkig. Természetesen csak olyan játékokkal lehet itt játszani, amiben nincs lövöldözés, nincs erőszak, vagyis a legtöbb az ügyességi, illetve stratégiai játék. Az egyháznak is látnia kell, hogy hogyan tudja megszólítani ebben a modern világban az embereket, és hogy hogyan lehet modern módon hirdetni az evangéliumot. Nem mellesleg olyan vonzata is van a közös játéknak, hogy megtanítja a résztvevőknek, hogy hogyan lehet méltósággal elviselni a győzelmet, vagy éppen az elszenvedett vereséget. Emellett a technika fejlődésében is Isten nagyságát látjuk, hisz az embert megajándékozza a tudással és ezzel a gyönyörű világgal, hiszen mindent ő alkotott, így az is az ő nagyságát hirdeti, ami modern és szép, tehát a tévéjátékok is. Bízom abban, hogy az idelátogatók megérzik az egyház nyitottságát is, hogy ebben a modern világban is megtalálja önmagát és közben keresi a helyét.

A mai fiatalok szinte pillanatok alatt elsajátítják a régi idők gépeinek minden fortélyát, ám ettől még élvezetes marad a játék

Fotós: Palocsai Jenő

Mint megtudtuk, a működőképes és kipróbálható gépekből álló kiállítás 2023 őszéig lesz nyitva és addig, előzetes bejelentkezéssel bárki látogathatja, akár egyénileg, akár csoportosan.

Az atyák éppúgy érdeklődtek a gépek és a játékok iránt, mint bárki, aki belép erre az izgalmas játékszigetre

Fotós: Palocsai Jenő

Az esemény megnyitóján beszélt Bíró Balázs is. A HUNESZ - Magyar E-sport Szövetség elnöke úgy fogalmazott: - Mi is olyan jellegű világba próbálunk irányokat mutatni és tudatosságot nevelni a fiatalokba, ami most nagyon szabadjára engedett. Sokan azt gondolják, hogy ez a két terület, a játék és a vallás távol áll egymástól, pedig a különböző generációkat, a családok, a közösségek tagjait összeköti a játék, hiszen mindannyian játszunk. Kevesen tudják, de ma Magyarországon 3 és fél millióan játszunk videojátékon, számítógépen, telefonon és ezt a tömeget a játék szeretete tartja össze. Ez a kiállítás nagyon jól reprezentálja azt, hogy a múlt, a jelen és a jövő, hogyan tud kapcsolódni egymáshoz.

Néhány, régen eltűnt korokból itt maradt relikvia csak a vitrin üvegén át tekinthető meg

Fotós: Palocsai Jenő

A Pécsen és Budapesten is bemutatott kiállítás tulajdonosa, Kókány András is köszöntötte a szép számú érdeklődőt. Az ISTF Kft. vezetője elmondta: -Az összeállításnál nagyon figyeltünk arra, hogy túl a játékon egy tudásátadás is történjen, hiszen itt technikatörténeti fejlődéseket lehet nyomon követni, a játékok hét generációján át. Nagyon bízom abban, hogy ha majd elhozzák informatika, illetve számítástechnika tanárok a csoportjaikat, akkor nem csak a játékot nézik, hanem mondanak pár szót a gépekről, például, hogy mit jelent az, hogy három megahertzes a processzor, hogy mi az, hogy 24 színből áll a paletta, vagy hogy mit jelent a 16 vagy 32bit? Fontos, hogy a gyerekek jól is érezzék magukat, legyenek együtt, közösségben, de közben tanuljanak is.

A város polgármestere is felidézte gyermekkori emlékeit, ám bevallotta, kezdetben furcsa volt számára a gondolat. Wurczinger Lóránt azt mondta a megnyitón: -Bevallom, először leesett az állam, de az előttem szólókat hallgatva már én is értem, hogy a szeretetben és így a játék szeretetében is milyen nagy összekötő erő lakozik. Emellett én is örülök, hogy ha csak pár percre is, de néhány itt kiállított géppel még én is visszacsöppenhetek a pixeles világba.

A legmodernebb játékok is helyet kaptak a hét fejlődési generációt bemutató kiállításon

Fotós: Palocsai Jenő

Lencsés Gábor hitoktató elhozta a katolikus ifjúságot, de részt vett az eseményen több helyi pap, sőt Mórocz Tamás korábbi iskolájának oktatója, Rajmund ferences páter is. A megnyitó végén és a játék valódi kezdete előtt a plébános, akinek valaha a Super Mario volt a kedvence, az Úr áldását kérte a helyre és az abban közösen játszókra.