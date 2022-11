Augusztus-szeptember tájékán - mint ahogyan jelen sorok írójával is történt - valószínűleg több székesfehérvári lakó is találkozhatott a városban járva a Google autójával, rajta a nagy, 360 fokos kamerával, amely a város utcáiról készítette el a legfrissebb képeket. Nos, a legfrissebb, Fehérvárt ábrázoló utcaképek, illetve a friss műholdkép a napokban jelent meg a Google térképes alkalmazásán.

A műholdas képeken például már látszik a Szent György Kórház új tömbjének építése, pontosabban még inkább csak a gödör, ahol az épület helyet kap majd, de megnézhető a már teljes nyomvonalon látható déli összekötő út is. Az is elég szembetűnő, hogy nagyon sok családi házra új tető, illetve sok napelem került fel. Ugyanígy látszik már a székesfehérvári városháza új tetőzete is.

Ami az utcaképeket illeti, Székesfehérvárt nagyjából három kategóriára oszthatjuk fel: van, ahol már az idén szeptember elején készült képekkel találkozhatunk egy-egy utcára rákeresve, de például a belváros esetében a legújabb képek is csak 2019-ből valók. Van olyan belvárosi rész, ahol utoljára csak 2011-ben járt a fényképező autó. A fényképező autó éppen a zajló felújítás idején járt a Mátyás király körúton, így itt még a terelőtáblák is látszanak.

A város külső részein érdekes módon több a frissebb kép, sok helyen akár három, különböző időpontban készült utcaképet is összevethetünk egymással.