Jelmezben, töklámpásokkal felszerelkezve járt házról házra járt a menet a faluban, és mindenhol, ahol fogadták a csapatot, a következő rigmust mondták el a gyerekek: „Tök, tök, sárga tök, jobb lesz, hogyha kijöttök! Cukrot, csokit mi is várunk, házról házra körbejárunk.” Majd még hangosabban kiabálták: „Csokit vagy csalunk!” Kovácsné Nagy Nikoletta szervezőtől megtudtuk, hogy több mint tíz kilométert gyalogoltak a faluban, és szó szerint házról házra mentek, ahol fogadták őket, és az apró és nagyobb gyerekek különféle édességet, finomságot, esetenként frissítő innivalót kaptak. A gyerekek, de még a szülők is nagyon élvezték a mókát, lelkesen szavalták a versikét, és előfordult olyan szakasz, hogy több mint nyolcvanan vonultak. Persze nem mindenki teljesítette a teljes útvonalat, ami a község legtávolabbi pontjától indult, és a végén a nemrég nyílt szórakozóhelyhez, majd a Hősök terén álló büfékocsihoz érkezett. Utóbbi két helyszínen egy-egy szépen faragott töklámpást hagytak az édességgyűjtők. Ahogyan hallottuk, a gyerekeket fogadó családok szépen feldíszítették a házukat, és a menet tagjai is kitettek magukért, szuper rémisztő jelmezeket öltöttek. Az egyik kisgyerek félelmetes kaszával jelent meg, a másik szellem- vagy csontvázruhába bújt, a harmadik varázsköpenyt viselt, a negyedik kezében lámpás pislákolt. De a hangjuk mindent fölülírt, és ennek hallatán bőven került a kosárkákba, kis vödrökbe édesség. Csokit vagy csalunk! Lehet-e ellenállni a felszólításnak? Nem hiszem. Jövőre – miként Nikoletta megjegyezte – mindenképpen folytatják.