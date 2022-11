A megjelent politikusok nagy eredménynek nevezték a bruttó 104 millió forintos fejlesztés megvalósulását, hiszen mint megtudtuk, a tavaszi szerződéskötést követően a folyamatosan emelkedő építőipari árak miatt bizonytalanná vált a szerződés teljesítése, így a költségek faragás érdekében a műszaki tartalom felülvizsgálatra is került. Ahogy azt Cser-Palkovics András lapunknak elmondta, az aszfaltburkolatok térkőburkolatra történő kiváltásával azonban sikerült a költségnövekedések hatását enyhíteni, így az önkormányzatnak nem kellett többletforrást biztosítania a Balatoni út 3–15. közötti belső szervizút kivitelezéséhez.

A sajtó munkatársai mellett az ott lakók egy része is megjelent a terület bejárásán.

Fotós: Kecskés Zoltán

A rekonstrukció keretén belül felújításra került a Vörösmarty tér és a Tolnai utca között az ivóvíz vezeték mellett a teljes útpálya, valamint új csapadékcsatorna került kialakításra, illetve a közvilágítás is megújult. A 152 méter hosszú szakaszon ezen felül még 45 parkolót is kialakítottak.

„Örül a szívem a lakókkal együtt, hogy végre hosszú idő után, a két éves koronavírus-járványt is átvészelve, nyakunkon az energiaválsággal, az első ütem elkészülhetett. Köszönöm a közgyűlésnek és a polgármester úrnak, hogy ez a fejlesztés megvalósulhatott. Mindenki emlékszik még a régi körülményekre és íme a mostani, ég és Föld a különbség. Egy rendkívül korszerű és nagyon kulturált körülményeket tudtunk létrehozni" – fogalmazott a Farkas László képviselő.

A felújított szervizút egy része. A polgármester ígérete szerint, amint lehetőség adódik folytatódnak a munkálatok a következő ütemmel.

Fotós: Kecskés Zoltán

Az önkormányzati képviselő szavaihoz kapcsolódva a városvezető emlékeztetett, hogy a járványhelyzet és az energiaválság okán egy nehéz időszakot tudhatnak maguk mögött, beleértve az itt élőket is, akiknek egyebek mellett a türelmüket is megköszönte a kivitelezési munkák során. A polgármester kiemelte, hogy az érintett területen öt fát is ki kellett vágniuk a munkatársaknak, ám ezek közül csak az egyik esett közvetlenül a beruházás áldozatául nyomvonal szélesítés miatt, a másik négyet betegség miatt kellett eltávolítani az előírásoknak megfelelően, hozzátéve, a pótlásukról az önkormányzat is gondoskodni fog a városgondnokság közreműködésével. Cser-Palkovics András hangsúlyozta azt is, hogy amint lehet szeretnék folytatni a felújítás i munkálatokat a következő ütemmel, melynek előkészítése már jelenleg is zajlik.