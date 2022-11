Az Alba Regia tanulmányi ösztöndíj programmal a város önkormányzatának célja a székesfehérvári középiskolások és egyetemisták támogatása. Az Alba Regia Középiskolai Ösztöndíjra, az Alba Regia Felsőoktatási Ösztöndíjra, az Alba Regia Tanulmányi és Szakmai Verseny Ösztöndíjra, valamint az Alba Regia Felsőoktatási Hallgatói Tanács Ösztöndíjra idén szeptember 26-ig lehetett benyújtani a pályázatokat. Az elbírálást követően ezúttal összesen 89 tanuló nyert támogatást, a középiskolások 50 000 forintot, az egyetemi hallgatók 100 000 forintot, a Hallgatói Tanács tagjai pedig 40 000 forintot, míg a Tanulmányi és Szakmai Verseny Ösztöndíjasok 1- 3. elért helyezés esetén 50 000 forintot, 4-10. helyezés esetén 25 000 forintot.

Fotós: Nagy Norbert



– Nagy öröm, hogy 2016. óta minden félévben sok-sok fiatalt tudunk támogatni. Azokat a fiatalokat, akik jól teljesítenek az intézményekben és az élet sok területén – kezdte köszöntőjét Mészáros Attila alpolgármester. Kiemelte, a mai a tizenharmadik alkalom, amikor átadhatják az ösztöndíjakat. Mészáros Attila reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy azok a tehetséges fiatalok, akik ösztöndíjban részesülnek, akár a felsőoktatásban, akár a munka világában majd Székesfehérváron gyarapíthatják tovább szakmai tudásukat. – A város számára ez kiemelkedően fontos, hiszen ipari városként jelentős bevételünk az iparból származik. Az ipar pedig nagy szükséget érez az elmúlt években és most is a tehetséges fiatalokra – emelte ki az alpolgármester. Mészáros Attila örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy ebben a nehéz gazdasági helyzetben is összesen több mint 7 millió forinttal tudják támogatni a fiatalokat, az elmúlt években az ösztöndíjak összege pedig több mint 100 millió forint volt. – Azt gondolom, hogy bölcs volt az önkormányzat, amikor ezt a programot elindította, hiszen a fiatalokba fektetett pénz sokszorosan térül meg – emelte ki az alpolgármester.