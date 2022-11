A Járóbeteg-szakrendelő Hunyadi úti bejáratánál gyülekeztek azok az általános iskolások, akik pedagógus kísérőikkel részt vettek a kórház nyílt napján. Aztán a népes társaság bevonult az auditóriumba, ahol elsőként Fodor Szilvia köszöntötte őket. A kórház ápolási igazgatóhelyettese elmondta: -Intézményünk harmadik alkalommal nyitja meg kapuit és enged betekintést az intézmény életébe.

Ezt követően a kórház főigazgatója, Bucsi László beszélt a kisdiákokhoz. A vezető saját példájával magyarázta el a hallgatóságnak, hogy milyen fontos a pályaválasztás, és hogy abban milyen nagy szerep jut, vagy juthat a pedagógusoknak. Mint elmondta, ő is gépipari iskolába ment volna tovább tanulni, ha volt osztályfőnöke nem beszéli rá a szüleit, hogy küldjék őt gimnáziumba. Bucsi azóta is hálás ennek a tanárnőnek, mivel közvetett módon neki köszönheti, hogy az lett, aki. A köszöntőt követően a főigazgató tartott egy diavetítéssel egybekötött előadást is. A prezentáció feltárta az intézmény múltját, megemlítette Csalai Kégl Györgyöt, aki saját vagyonából alapította 1901-ben a kórházat, méghozzá azt az épületrészt, mely ma az igazgatóságnak ad helyet. De bemutatta a hozzá tartozó intézményeket is, mint például a csákvári, a móri, az enyingi és sárbogárdi rendelőt. Láttatta a szerkezeti felépítését, jelenét és jövőjét is, melynek egyes részletei most készülnek, míg mások tervező asztalon várják a megvalósítást. Ezek között szerepel egy új épület, mely a remények szerint 2024-re készül el, és az infektológia, az onkológia és a pulmonológia kap majd benne helyet.

Bucsi László hangsúlyozta: - Igazi, összetartó csapat dolgozik a kórházban. Háromezer fő gyógyít betegeket 1600 ágyon és a legnehezebb helyzetekben is kitartunk. A Covid idején sem mentek el az emberek, a dolgozók. Álltunk stabilan, elláttuk a betegeket és a covidot is, ezért állíthatom, hogy aki ide jön, egy nagyon jó közösségbe érkezik és nem mellesleg az orvosi és a szakdolgozói fizetéseket is rendezték az elmúlt időszakban.