A megyés püspök a gyertyagyújtást megelőző percekben így elmélkedett az ünnepről: - Elérkezett ennek az esztendőnek is az adventje. Vártuk már. Készülődtünk szívünkben, lelkünkben. Látjuk a készülődés jeleit utcákon, tereken, s mi is felkészültünk itt az adventi udvarban. Az advent az esztendő egyik legmunkásabb, legfáradságosabb időszaka. Az emberek korán kelnek, hogy elmenjenek roráte szentmisékre, hogy napjukat szent énekek éneklésével kezdjék. Ilyenkor mindenki számba veszi a teendőket: otthon takarítani kell, sok mindent kell bevásárolni az ünnepre, az ajándékokat be kell szerezni. Sok munkája van ilyenkor kicsinek és felnőttnek. De miért van mindez? Valami készül. Valami történik. Honnan is van ez a biztos tudás bennünk? Az első emberek elkövették a bűnt, s tapasztalták a bűn következményét. Minden bűnnek megvan az ára, minden bűnért fizetni kell - fogalmazott Spányi Antal, majd hozzátette: - Nagy hazugság, becsapás, hogy a bűn által boldogabbak lehetünk. Isten megígérte azonban, hogy a bűneink adósságát, átkát elveszi tőlünk. Hogy bűneinktől való megsebzettségünket meggyógyítja. Megígérte, hogy eljön majd a Megváltó. Várták, várjuk. Vele akarunk találkozni. De ami biztos, hogy ezt elő kell készíteni. Ezért mindannyiunknak tennünk kell! Jó volna elgondolkodni egy kis csöndességben, talán egy gyertya meggyújtása mellett a családtagoknak. Mit tudnék én tenni, hogy más legyen a hangulat? Mit kéne másképp tennem, másként mondanom, hogy a hangulatunk vidám legyen és békés? Legyen ez az adventi első hétnek a feladata! Próbáljuk meg végiggondolni, mi az én dolgom, hogy jobb legyen körülöttem a hangulat? A boldogság, Isten szeretete, Jézus közelsége határozza meg szívünket és lelkünket! Ő hozzon szívünkbe és életünkbe fényt! - zárta gondolatait a főpásztor, majd meggyújtotta az ezt a zárógondolatot jelképező első lángot.

S valóban, a Püspöki Palota adventi udvarába lépve már szombaton a fényességé volt a főszerep, s ennek csak egy része a karácsonyi fényár. Fény, csend és imádság van a szívekben is, távolabb a belváros nyüzsgő áradatától, mintha egy másik világba csöppennénk. Természetesen a feldíszített udvarba betérők idén is jótékonysági vásár igényes, kézműves portékái között válogathatnak.

Fotós: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A belváros ünnepi fényeiben sajnos csak vasárnaptól gyönyörködhetünk, szombaton még sötétség vette körül a város karácsonyfáját is. A Városház téri koszorún vasárnap 18 órakor gyújtja meg az első gyertyát Spányi Antal és - Cser- Palkovics András polgármester covid-megbetegedése miatt - Vargha Tamás, Fehérvár országgyűlési képviselője.