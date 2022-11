Energiatudatos önkormányzat díjat kapott Pázmánd község önkormányzata a napokban. Virányiné Reichenbach Mónika polgármester jelentette be az elismerést: „ez egy kötelezettségvállalás volt, továbbá elhivatottság, hogy nem csak az előző években voltunk energiatudatosak, hanem az elkövetkezendő években, a kemény hónapokban is helyt fogunk állni” – hangzott el köszönővideójában. „Nagyon jó ötleteink vannak, melyeket megvalósítási szakaszba helyeztünk, hogy a drasztikusan elszabadult energiaszámlákat januárban is ki tudjuk fizetni”. Majd leszögezte: szeretnék, ha a sportcsarnok és a többi fontos intézmény is nyitva lehetne a téli időszakban is.