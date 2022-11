Amint arról egy hónapja beszámoltunk, komoly munkálatok zajlanak a Halesz-park melletti csapadékvíz elvezető csatornánál és a mellette lévő járdán. A meglévő árkot kimélyítették és új, U-alakú betonelemekkel "bélelték" ki. A napokban pedig új aszfaltot kapott az itt vezető járda is, és újra lehet azt használni, hiszen a lezárást jelző szalagokat is levették, valamint a helyére került a járda melletti korlát is, amely a mélyebben lévő csatornát választja el a járdától.