Ahogy az már hagyománynak számít, hónapról hónapra új kérdéscsokorral a kezében ül le beszélgetni Sohonyai Edit Cser-Palkovics Andrással. A videó tanúsága szerint (a felvétel még jóval Cser-Palkovics covid-megbetegedése előtt készült) a csoport most még aktívabb volt, mint az előző időszakban. Ezúttal a többi között olyan kérdéseket szegeztek a városvezetőnek a tagok, minthogy várható-e lakossági pályázat belvárosi műemlék-épületek felújítására, támogatására? Vagy lesz-e folytatása a Fehérvár Hero appnak? Vajon lesz ingyenes virágosztás? Vagy: épül-e csónakház a Csónakázó -tónál? A vízi sportolóknak pedig emlékpontot hoznának létre, de mit szól ehhez a polgármester? Íme a válaszok!

A műemlék-épületekre vonatkozóan évek óta létezik ez a támogatás, s nem is nagyon van olyan épület, ami részben vagy egészben nem önkormányzati forrásból újult volna meg, az ott élők erőfeszítései mellett. Akár tető- vagy homlokzat-felújításra, de nyílászárócserére is lehet fordítani. Ez a pandémia időszaka óta már egy alapvetően kisebb keret, de ismét lesz rá forrás, jövőre újra meg fogják nyitni a pályázatot. A részletekről a városházán lehet tájékozódni az eljárásrendről.

A Fehérvár Hero appnak a jelenlegi költségvetési helyzetben nem jutott forrás, de úgy látjuk, hogy nagyon megszerették ezt a fehérváriak. Bízom benne, hogy lehet majd még Hero-t tartani, nem felejtettük el örökre, talán a 2023-as Királyi Napok környékén újra terítéken lehet a kérdés – mondta Cser-Palkovics.

-A közösségösszetartó és példaértékű virágosztásra pénzügyi forrást biztosítunk ebben a nehéz pénzügyi időszakban is. Tavasszal hirdetjük meg. Szerencsére akkora a pályázók száma, hogy nehéz a hagyományos lebonyolítás, új eljárásban gondolkodunk, erről hamarosan be is számolunk – válaszolt a polgármester.

Forrás: FMH-archív

Szipola Antal, a Vitál Club SE elnöke két kérdést is intézett a polgármesterhez, az első ez volt: "Az állandó csónakház megépítése várakozik, 6 éve ütközik különböző akadályokba. Mi kezeljük, és tartjuk karban a város tulajdonában lévő eszközöket is, amiket szintén a Csónakázó-tó közelében kell elhelyezni, védett helyen" - kezdte az elnök. Mint írja tizennégy nagy méretű csónak, kenu, mentőmellények, evezők, ergók ezek, melyekről a nyári szezon után gondoskodni kell, amiket nem lehet kidobálni az udvarra, mert száraz helyen kell tárolni. Ehhez kér megoldási lehetőségeket. - Ami a városi eszközpark részei, azokat a városgondnokság helyezi el, ő gondoskodik a raktározásukról. Az állandó konténerekkel kapcsolatban városképi kérdések is felmerülnek, hiszen egy gyönyörű környezetről van szó. A főépítészi iroda szerint is az lehet a kérdés, milyen burkolattal lehetne ezeket ellátni, hogy illeszkedjenek a tájba. Ez még egy megoldásra váró probléma, hogy lehet minden szempontban megfelelő csónakházat kialakítani - fejtette ki gondolatait a polgármester.

Forrás: FMH-archív

Másrészt egy olyan emlékpontot, klubot szeretne, ami hosszútávra otthont adhat a sportnemzedékek találkozásának is. Lát arra esélyt, hogy a város támogatásával valósítsuk meg ezt a célunkat? - kérdezte a Vitál Club SE elnöke, s a kérdéséhez hozzáfűzte: Fa Nándor, Gál József, Fidel László, Kovács Zoltán, és Mészáros János tárgyakat, és fotókat ajánlott fel az emlékpont létrehozásához. „Célul tűztem ki, hogy méltó helyet keressek a kialakítására, ahol megőrizhetjük, és az utánunk jövőknek példaként bemutathatjuk sportteljesítményünk egy-egy tárgyi emlékét” – írta a kérdező. - Az ötlet nagyon jó, de én magam nem ismerek olyan önkormányzati ingatlant, ami erre a célra hasznosítható lenne – érkezett a nem elzárkózó, javaslatváró válasz.

Rossz helyen van a kuka a Bazilikánál és a Vörösmarty téren is, utóbbi esetében épp a szobornál, s így nem lehet esztétikus fotókat készíteni a helyszíneken- merült fel a probléma, melyre ugyancsak pragmatikus és gyors válasz jött, a városgondnokság emberei megnézik a kukák áthelyezésének a lehetőségét.