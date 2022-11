Nagyon szép kezdeményezés formálódik több szervezet és a helyi média támogatásával, hiszen maga a kezdeményező, Kovács Szilvia is riporter, műsorvezető. Számos városi esemény, beszélgetés háziasszonyaként láthatjuk, hallhatjuk őt, akiről az is köztudott: néhány éve mellrákkal küzdött, és azóta is szívén viseli a betegség elleni küzdelmet mind a nyilvánosság előtt, mind a magánéletben.

Az azonban kevésbé ismert – érthető okból –, hogy Szilvi két lánya közül az egyik, a 13 éves Mira, vagyis a csodás Mircsike fogyatékkal, autizmus spektrumzavarral él. Most azonban az édesanya ezt is felvállalja a nyilvánosság előtt, éppen Mircsi és társai, a fogyatékkal élő emberek érdekében. Hiszen ő igazán testközelből tapasztalja, milyen az, amikor szülőként megbámulják, mert gyermeke nem éppen az elvárt norma szerint viselkedik. Azt is naponta éli át, milyen nehézségei vannak a boldogulásban gyermekének, aki érzékeny a zajokra, fényekre, jelenleg pedig még a kamaszkorral járó viselkedésváltozással is meg kell küzdeni, ami Mircsinél szintén másképp zajlik, mint a teljesen ép fiataloknál.

Ugyanakkor Szilvi azt is tudja, tapasztalja, hogy gyermeke kivételes. Érző, szerető, csodálatos lény – akárcsak a másik lány, Fanni –, csupán annyi különbözteti meg őket egymástól, hogy Fanninak nincs autizmus spektrumzavara. Mira születése óta sokkal több figyelmet követel, születésekor még az sem volt biztos, hogy életben maradhat, nagyon sok volt a küzdelem – emlékszik vissza az édesanya a kezdetekre. Ám szépen teltek, telnek az évek, és igaz, hogy időközben biztossá vált az autizmus, de most már sikerült megtalálni a megfelelő oktatási intézményt is a kislány számára. S a család, a környezet is elfogadta Mircsit az ő különleges személyiségével együtt.

Szilvi már csak emiatt is érzékenyebb az átlagnál mások – különösen a fogyatékkal élők – problémáira. Ráadásul rendszeresen jár forgatni a Médiacentrum munkatársaival egyebek mellett a Szent Kristóf Házba vagy a Frim Jakab Képességfejlesztő Otthonba. Ezeken a helyszíneken is különböző fokban sérült emberekkel találkozik, és mindig nagy élmény számára, amit tapasztal. Csodás az a figyelem, szeretet, ami körülveszi őt, ráadásul a beszélgetések során kiderült: ezek az olykor furcsa emberek is ugyanúgy megélik az érzelmeket, mint ép társaik, tehát szeretnek, szerelmesek lesznek, kapcsolatokat alakítanak ki. Hiszen mindannyiunkban ugyanolyan szív dobog… - vallja Szilvi, aki ebből kiindulva kezdeményezte december 3-án az „Ölelés az elfogadásért” programot.

Ennek keretében 10 órakor az Országalmánál találkoznak az ép és fogyatékkal élő emberek, valamint a fogyatékkal élőkkel foglalkozó intézmények lakói, képviselői, hogy együtt, egy kört alkotva, szimbolikusan öleljék át az Országalmát, kifejezve: nincsenek különbségek.

Szilvi és segítői mindenkit várnak a programra, aki szívesen azonosul azzal a céllal, hogy megmutassa: a fogyatékkal élők is ugyanolyan emberek, mint mások, illetve részvételével kifejezi együttérzését azokkal a családokkal, amelyekben ilyen emberek vannak.

Cél tovább az is, hogy megmutassák: Székesfehérvár közössége képes összefogni, hiszen ez megmutatkozik abban is, ahogyan a fogyatékkal élőket befogadó intézményeket támogatják.

A hagyományteremtőnek szánt kezdeményezéshez program is társul: az ölelés után színpadi produkciók kezdődnek. Egyéni fellépők és csoportok is szerepelnek például az említett otthonokból vagy az érintett iskolákból is. Zárásként pedig megható meglepetés várható…