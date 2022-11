A mindig vidám arcú, mókázós Andi bohócot már nem kell senkinek sem bemutatni: Mindenhol ott van, ahol gyerekek vannak. Egész évben tevékenykedik, gyerekprogramok, születésnapok gyakori szereplője megyeszerte, aki ha kell lufifigurát hajtogat és ötletes játékokba vonja be a kicsiket. Andi bohóc azonban nem csak „bohóckodásra” adta a fejét, szerepe ennél jóval messzebbre mutat.

Már többször kezdett bele adományok, konkrétan mikuláscsomagok gyűjtésébe a téli hónapokban és ez idén sincs másként. Kezdeményezése Újra segíthetsz egy mikuláscsomaggal! címen fut, melynek keretében halmozottan sérült gyermekek számára gyűjtenek, és a csomagokat több megyei intézményben osztják szét. Ő és segítői különböző helyszíneken várják a felajánlásokat egészen december 10-ig: idén már mintegy negyvenhárom gyűjtőpontjuk van összesen a megyében, sőt már azon túl is.

A fehérvári mentőállomásra is ellátogatnak Andi bohócék, hiszen a bajtársaknak is kijár a törődés.

Forrás: Újra segíthetsz egy Mikulás csomaggal!

– Kezdetben még a tizen évvel ezelőtt a Halmozottan Sérültek Fejér megyei Szülői Szervezete indította az akciót, majd egyik évben – ez úgy egy évtizede lehetett – szóltak, hogy mivel bizonyos okok miatt megszűnt a támogatás, a kis mikulás ünnepség elmarad. Én ezt nem akartam annyiban hagyni és barátaimmal közösen megtartottuk a lurkók legnagyobb örömére, majd életre hívtuk az Újra segíthetsz egy mikuláscsomaggal! közösségi oldalunkat, amely az évek alatt igencsak kinőtte magát. Ma már több mint 3200 taggal büszkélkedhetünk és 41 gyűjtőponttal rendelkezünk, köztük kilenc Fehérváron, a többi pedig a Fejér, Veszprém és Somogy megyében, sőt, Budapesten is folyik a gyűjtés egy nemzetközi cégnél. A számok önmagukért beszélnek: 2021-ben 1800 darab mikulás csomagot gyűjtöttünk és 27 intézménybe látogattunk el a segítőimmel, télapóval, télanyóval, krampusszal és fotóssal. Elsősorban a fogyatékkal élő intézményekbe viszünk csomagot, de megyünk gyermekotthonba, anyaotthonba és ha sok csomagot kapunk akkor az idősotthonokba is ellátogatunk. Eddig minden évben sikerült ezeken a helyeken is örömet okozni. Ezt mind jótékonyságból, emberbaráti szeretetből tesszük, és közre játszik az érzékenyítés is az egészséges embertársaink felé, hisz látják a fotókon keresztül is, hogy nem félni kell tőlük mert mások mint mi, hanem segíteni.

Ahogy azt portálunknak is elmondta, egyszerűen a felebaráti szeretet, ami mozgatja őket.

– Nem várunk semmit cserébe, elég az a boldogság amit látunk a szemükben. Minden helyen készítünk egy videóbejelentkezést az intézményvezetővel vagy megbízottal, aki pár szóban elmondja, hogy kik és hogyan élik a minden napjaikat az adott intézményben. És természetesen képek is készülnek a csomagok átadásáról, így mindenki láthatja, hogy hova kerültek az ajándékok. Amit várunk szeretettel, azok a csomagok, vagy csomagba való édességek. amit a nagylelkű adományozóknak köszönhetünk és nem lehetünk elég hálásak érte. Arra azért szertném felhívni a figyelmet, hogy gyümölcsöt ne tegyenek a csomagba, mert mire átadásra kerül megromlik. Egészen december 10-ig gyűjtünk és utána való héten visszük ki az intézményekbe. Alig várjuk már, hogy lássuk a mosolygós arcokat. Mert ahogy mondani szokták: „Nagyobb boldogság adni, mint kapni!”

Végül elmondta, hogy gyűjtőpontnak bárki csatlakozhat, és szeretettel várják a jelentkezéseket, illetve cégek támogatását is mikulás csomag formájában, vagy bármivel amivel örömet tudnak szerezni. A felajánlásokat ha hozzájárulnak kitesszük az Újra segíthetsz egy mikulás csomaggal nyilvános csoportba, ezzel ösztönözve másokat is a jótékonyságra.

Az eddigi gyűjtőpontok listáját és elérhetőségét ITT TEKINTHETIK MEG!