Volt, akinek „mikulás csomagban” érkezett a meglepetés – azaz bírságot kapott, mert nem vett parkolójegyet -, más a nemrégiben kihelyezett parkoló automatából tudta meg, hogy a velencei vasútállomás parkolója fizetőssé vált. Ahogy arról a feol.hu is beszámolt, idén nyáron nagyot változott a parkolási rendszer Velencén. A vasútállomáshoz közeli parkoló azonban már nem szolgálja a munkába vonattal járók érdekeit: azt is bevonták ugyanis a fizetős övezetbe. A velenceieknek ugyan jár kedvezmény, ha kiváltják az éves 5000 forintos bérletet, ám ugyanez a lehetőség nem jár másnak.

Pedig vannak még települések a szomszédban, melyek lakosai itt szállnak fel napi szinten a vonatra, így járnak dolgozni. Ilyen például Sukoró is, ahol nincs vasútállomás, így a velencei számukra a legközelebbi megoldás. Megeshet, mostantól azonban az autóval járók nem ezen az állomáson szállnak fel a vonatra, hanem kicsit tovább mennek és Kápolnásnyéken teszik ezt meg – ahol most még ingyenes a parkolás. A jelenség itt éppen ezért most szokatlan: alig lehet találni parkolót a nyéki vasútállomás mellett. Itt éppen két éve tudták bővíteni a parkolóhelyeket, köszönhetően annak, hogy az önkormányzat egy használaton kívüli MÁV területet kapott erre a célra.