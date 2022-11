Ebben az évben az első adventi vasárnapon Törő Gábor gyújthatta meg a gyertyát, de nem csak mint országgyűlési képviselő, hanem mint az aktív közösség, ezen belül is a Szent Donát Borrend tagja. A védőszent smaragd taláros lovagjai minden adventi vasárnapon forralt borral és süteménnyel ajándékozzák meg az adventi műsor nézőt.

Törő Gábor az adventi színpadon állva azt mondta: -Sok családban van harag, félreértés, és az advent időszaka arra is jó, hogy ez a békétlenség elmúljon. És az is fontos, hogy valahol bizony dörögnek az ágyúk. Ezért is kívánom, hogy legyen béke a családokban és a nagyvilágban.

Hortyik Gábor katolikus pap a bölcsességről mondott egy történetet, aminek legfőbb tanulsága az volt, hogy a legfontosabb a szív, a szeretet és ha a szívünk szavára hallgatunk, jó lesz az irány és a bölcsesség majd érkezik a mindennapok tapasztalataival.

A Csókakői Egyházközség világi elnöke, ifj. Sörédi Pál is mondott pér szót a népes nézőseregnek, felhívva a figyelmet az adventi várakozás fontosságáról és annak meghitt pillanatairól.

A színpadon ezen a vasárnapon a hittanos gyerekek, a Csókakői Várbarátok Társasága és a Nőklub lépett színpadra, sok dallal és verssel.

Az esemény végén még sokáig beszélgettek a közösen ünneplők, akik közül a rutinosabbak már tudják, hogy jobban esik a frissen főzött, fűszeres forraltbor saját bögréből, mint eldobható, műanyag pohárból.