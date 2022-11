Cser-Palkovics András polgármester közösségi oldalán számolt be arról, hogy ismét elkapta a koronavírust. Emiatt az elkövetkezendő napokban, az orvosi előírásoknak megfelelően, és környezete, kollégái védelmének érdekében otthonról dolgozik majd. Mint írja, szerencsére komoly panaszai nincsenek, influenza szerű tüneteket tapasztal.

Ez azt is jelenti, hogy hivatalos programjain nem tud részt venni, valamennyi eseményen az alpolgármesterek és más kollégái helyettesítik majd. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy Spányi Antal megyés püspökkel nem Cser-Palkovics András gyújtja majd meg a város adventi koszorújának első gyertyáját.

Egyelőre nem tudni, ezen az alkalmon ki fogja helyettesíteni a polgármester, az viszont biztos, hogy vasárnap 18:00 órakor fellobban majd az első láng.