Az ünnepre való hangolódás gyanánt sokan választják a karácsonyi vásárban tett esti sétát egy-egy forró ital, vagy étel elfogyasztásával egybekötve. Hétköznap délután is minden árus bódéja nyitva volt fehérvár belvárosában, mi pedig utánajártunk, hogy vajon mennyire kell mélyen a zsebébe nyúlnia annak, akik például meginna egy pohár forralt bort, vagy megenne egy lepényt.

Az évek során egyszerű sétálóként is egyértelművé vált, hogy a karácsonyi vásár kínálatában a legkeresettebb termékek közé a forralt bor, a tea, a kürtöskalács és a lepény tartozik. Idén is ezeket kínálják a legtöbb bódéban. Egy deci forralt borért helyenként 300 forintot kérnek, a legtöbb árus viszont 350-450 forintért kínálja. Ez persze az „alap termékre” vonatkozik, a különböző ízesítések, mint például az aszalt szilva, feljebb tornázzák az árat. A forró teát a legtöbb helyen 200 forintért lehet megvásárolni deciliterenként.

Az ételek és italok mellett nagy sláger a kisvonat is, persze a gyerekek körében

Fotós: Nagy Norbert / FMH

Az ételek közül – abban a tekintetben, hogy hány helyen lehet megtalálni a Fő utcán – a lepény a befutó. Ezek közül a legolcsóbbat 2000 forintért kínálják, de az extra feltétek természetesen ebben az esetben is plusz pénzbe kerülnek. Kürtöskalácsot 1500 forintért vásárolhatnak legolcsóbban a járókelők, a valamivel nagyobb méretű édesség pedig több helyen is 2000 forintba kerül.

A legkeresettebb ételek és italok mellett természetesen más finomságok is megtalálhatóak a vásárban és a bódék között sétálva ajándéktárgyakat, ruhákat, kiegészítőket és háztáji élelmiszereket is kínálnak az árusok. A felsoroltak esetében viszont szinte lehetetlen meghatározni egy átlagos árat, hiszen az a kínált termék típusától és méretétől függően változik, és kis túlzással akár a „csillagos égig” is eljuthat.