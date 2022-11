Az elmúlt években nagy népszerűségnek örvend a Cipősdoboz Akció, és a legismertebb, Baptista Szeretetszolgálat által indított kezdeményezés mellett egyre többen ezt a példát követve indítanak egyéni, célzott gyűjtést.

A Baptista Szeretetszolgálat által indított, évről-évre megrendezett Cipősdoboz Akció célja, hogy minél több árva, vagy nagycsaládos gyermek számára gyűjtsenek össze egy-egy cipősdoboznyi ajándékot, hogy ezzel hozzájuk is eljusson a karácsony öröme. Idén november 25-től december 18-ig lehet majd leadni a dobozokat az országszerte kijelölt gyűjtőpontokon, melyek listája, minden egyéb tudnivalóval együtt megtalálható a kezdeményezés weboldalán.

A nemes cél mellett, a megvalósítás formája is egyre ismertebb és kedveltebb a lakosság körében. Az akció példájára több megyei település és szervezet is hasonló módon gyűjt ajándékokat a környezetükben élő, nehezebb sorsú gyermekek számára.

Egy doboznyi szeretet – szól a baracsi felhívás. A Fejér megyei településen is több éves hagyomány már a cipősdobozokba csomagolt ajándékok gyűjtése, amivel a cél egyértelműen a rászoruló gyermekek karácsonyának megszépítése. A megajándékozandó gyermek nemével és életkorával ellátott csomagokat december 15-ig várják a Faluházban és az Öregek Napközi Otthonában.

Idén is Adventi Jótékonysági Estet szerveznek a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. A december 2-án, pénteken 18:00 órakor kezdődő eseményen befolyt összeget ezúttal a kárpátaljai Ráti Szent Mihály Gyermekotthon és az erdélyi Gyulafehérvári Református Egyházközség javára ajánlják fel. Az est fővédnöke Spányi Antal katolikus püspök és Steinbach József református püspök. A program keretében díjnyertes, elismert énekesek és zeneművészek lépnek majd színpadra. Az esthez kapcsolódóan pedig már elkezdődött a cipősdobozokba csomagolt ajándékok gyűjtése több megyei intézményben is. A Ciszterci Szent István Gimnáziumban, a Szent Imre Általános Iskolában, a Talentum Református Általános Iskolában, az Olajfa Református Óvodában és a ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskolába is gyűjti az ajándékokat a határon túli magyar gyermekek számára.