A katolikus egyház advent első vasárnapját megelőző vasárnapon köszönti Krisztus Király ünnepét, ezzel pedig le is zárja az egyházi évet. Az Almássy-telepen álló templom közösségének számára duplán különleges ez a nap, hiszen plébániájuk is Krisztus Király nevét viseli.

Minden esztendőben ilyenkor szokták átadni a Krisztus Király díjat, amivel egy a közösségért tevékenykedő személyt tüntetnek ki. Idén ezt az elismerést Szabados Molnárné Nemesi Mária vehette át, aki a Vox Mirabilis Kamarakórus tagjaként rendszeresen emeli az egyházi események fényét is, évek óta segíti a közösség karitász csoportját, tanítóként szívügye a gyermekek oktatása, melyben nagy gondot fordít a katolikus hit alapjainak átadására is, valamint rendszeresen segíti a közösség különböző programjainak szervezését is. A Krisztus Király díjat az Örömhír Alapítvány kuratóriumának elnöke, Kuslits Ferenc adta át Szabados Molnárné Nemesi Máriának.

Fotós: Nagy Norbert



A díjátadást követően a közösség köszöntötte Tornyai Gábor atyát is, aki öt éve plébánosuk, valamint az egyházmegyei képviselő-testület korábbi tagjait. A testület nemrégiben újjáalakult, az új képviselők pedig, akik öt évre vállalták a szolgálatot, a szentmise keretében fogadalmat tettek.

A délelőtt további részében a templomban szentségimádást tartottak, a közösségi házban pedig vendégfogadással várták a közösség tagjait.