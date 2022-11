A Zeley Gyermek és Ifjúságvédelmi Alapítvány és a Suzuki Lover Club Egyesület közösen indított gyűjtést a polgárdi gyermekotthon lakóinak számára. Molnár Sándor, Suzuki Lover Club Egyesület elnöke elmondta, idén legfőképpen tisztálkodási és takarítószerekre, valamint ruhákra volt szükség. A mostani, a sorban már a tizenkettedik alkalommal az alapítvány és az egyesület mellett civilek és más márkákat képviselő egyesületek is segítették.

Az adománygyűjtés napokon, sőt heteken keresztül zajlott, de még mielőtt a csomagokkal telepakolt autók elindultak volna Polgárdiba, Székesfehérváron az egyik bevásárlóközpont parkolójában is le lehetett adni a felajánlásokat. Ezen az alkalmon mások mellett különböző autómárkák szerelmesei képviseltették magukat és nyújtottak támogatást a kezdeményezéshez, ahogy erre már a korábbi években is volt példa.

A kezdeményezésnek a Zeley Gyermek és Ifjúságvédelmi Alapítvány is aktív résztvevője volt

Fotós: Fehér Gábor



Az összegyűlt adományok szállítása sem volt egyszerű feladat, ami egyértelműen mutatja az összefogás sikerességét. Molnár Sándor elmondta, a csomagok célba juttatásában az egyik csomagszállító cég is segítségükre volt. – Az elmúlt években többrétegű lett a gyűjtés. Most már nem csak mi gyűjtünk, hanem vannak segítők is – emelte ki Molnár Sándor az összefogás volumenivel kapcsolatban.

Az adományozóknak köszönhetően a polgárdi intézménybe tisztító- és tisztálkodási szerek, játékok, plüssök, téli és nyári ruhák, fehérneműk és lábbelik is érkeztek november 26-án délután. Az otthonban nagy örömmel fogadták a felajánlásokat, hiszen az intézmény működését és a mindennapi életet jelentősen segítik az ilyen és ehhez hasonló önzetlen adományok, kezdeményezések.