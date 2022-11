Mindezt közösségi oldalán a Market Építő Zrt. – Market-csoport írta és mutatta meg egy látványos videóban, amelyből az is kiderül: a szakembereknek hat napra volt szüksége ehhez a "mutatványhoz". A teljes acélszerkezet ugyanis – már csak a fenti számadatok ismeretében is sejthető – nem könnyű, több mint 650 tonnát nyom.

Az Alba Aréna építését lapunk is folyamatosan figyelemmel kíséri. Legutóbb október elején, egy helyszíni bejárást követően írtuk meg, hogy a lelátók szerkezete már elkészült, valamint akkor arról is hírt adtunk, hogy "ahhoz, hogy a csarnok jéglencse alakot formázó tetőborítása is a helyére kerüljön, el kell helyezni a 60 méter hosszú áthidaló acélgerendákat. Egy 750 tonnás, lánctalpas mobildaru emeli be az előreszerelt, 66 tonnás rácsos tartókat, melyek a tetőszerkezet stabilitásáért felelnek. A monumentális daru hosszú gémje 91 méteres, a horog súlya nyolc tonna. 25 kamion szállította a Budai út melletti területre, egy héten át szerelték össze."

A tervek – videón is láthatjuk – megvalósultak: