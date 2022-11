Idén szinte egyik pillanatról a másikra köszöntek ránk a hideg, ködös reggelek, amik nagy mértékben képesek befolyásolni a közlekedést. Sokan azt gondolják, ilyenkor is ugyan úgy közlekedhetnek, mint jó időben, és abban az esetben, ha így is tesznek, balesetveszélyes szituációkba kerülhetnek. Szabó István autós oktató kérésünkre több jó tanáccsal is ellátta a sofőröket.

A szakember szerint a hajlani, reggeli időjárás okozhatja a legtöbb problémát a közlekedés tekintetében. Reggelente megjelennek a fagyok, csúsznak az utak. Nagyon ajánlott a téligumik használata, ugyanakkor Szabó István a fokozott figyelmet és az óvatosságot emelte ki a leginkább. – Sokan, hogy felteszik a téligumit és úgy közlekedhetnek, ahogy nyáron. Ez nem így működik, ha felvesszük a csizmát, akkor is elcsúszhatunk télen – fogalmazott az oktató. Mint mondta, egyre kevesebb motoros van az utakon, ugyanakkor a biciklivel közlekedők száma nem csökkent ilyen mértékben. Néhány kerékpárok világítás nélkül vesz részt a forgalomban, ami a korai sötétedés miatt kifejezetten veszélyes lehet, éppen ezért rájuk is fokozottan kell figyelni.

Bár a KRESZ szerint a tompított fényszóró használata korlátozott látási viszonyok között és éjszaka lakott területen kívül és belül is kötelező, mivel sokakban az rögzült, hogy a települések belterületén nincs előírva annak használata, akkor sem kapcsolják be, ha az indokolt lenne. Sokan az esős, ködös időjárás ellenére is világítás nélkül közlekednek lakott területen belül, hiszen adott esetben ők jól látják az utat. Szabó István ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy ezekben az esetekben a tompított fényszóró elsődleges szerepe nem az, hogy a sofőr jobban lásson, hanem az, hogy a közlekedés többi résztvevője számára jól látható legyen.

Az őszi, téli időszakra vonatkozóan, a közlekedés tekintetében tehát a kulcsszavak: az óvatosság, a figyelem és a láthatóság