Lévai Miklós nyugállományú alezredes a Honvéd Hagyományőrző Egyesület (HOHE) elnöke és Berdó Gábor Károly nyugállományú honvéd százados, a Doni Bajtársi és kegyeleti Szövetség, illetve a Wathay Ferenc Bajtársi Egyesület elnöke volt hivatalos arra a sajtótájékoztatóval egybekötött ünnepélyes aláírásra, melyet a Magyar Honvédség 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred parancsnoka, Páli Zoltánszervezett.

Mint arról már korábban beszámoltunk, nem ez az első együttműködési keretmegállapodás, amit az elmúlt időszakban aláírtak a volt 17-es gyalogezred laktanyájában.

Páli bevezetőjéből kiderült, a Magyar Honvédségnek egy fontos projektje indul 2023-ban. A Honvédelmi Minisztérium kommunikációs szakemberei elindítanak egy image és toborzó kampány t és ebből a feladatból minden katonai szervezetnek ki kell venni a részét. Ezen feladat egyik fontos eleme a keretszerződések aláírása.

Az eseményen Páli Zoltán ezredes elmondta: -Örülünk, hogy Lévai Miklós elnök megkeresett minket a nyáron, hogy kössünk együttműködési megállapodást, melynek köszönhetően a tanulók, illetve a kadétiskolások megismerhetik a Magyar Honvédség szolgálati formáit. A toborzó kampánynak is az lesz a lényege, hogy minél több civil emberhez eljuttassa az üzenetet: A Magyar Honvédség, illetve a haza védelme nemzeti ügy, amiből minden állampolgárnak ki kell venni a részét.

Az MH 6. TVE egy kapu, ahol a beérkező civilek találkozhatnak a sereggel, illetve a különböző tartalékos szolgálati formákkal. Itt lehet választani az önkéntes műveleti, az önkéntes védelmi és az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálatok közül. Ezen formák azért is népszerűek most, mert azon diákoknak ad lehetőséget, akik nem nyertek felvételt az egyetemekre főiskolákra. Aki jelentkezik, az 16, 32 vagy akár 64 többletpontot kaphat a honvédségnél végzett munkájáért. Akik a területvédelmi zászlóaljaknál végzik és fél évet vállalnak feladatot, azok 16, akik 2 hónap kiképzés után műveleti katonai szervezetnél dolgoznak, azok 32 pontot kapnak. Akik vállalják, hogy egy évre írják a szerződést, vagyis fél év után hosszabbítanak még fél évet, azok számára 64 többletpontot biztosít a Magyar Honvédség az egyetemi, illetve főiskolai eljárásokhoz.

Az aláírásra előkészített együttműködési megállapodásról azt mondta Páli ezredes: -Három fő pontja van. Az egyik a toborzás támogatása, a másik a honvédelmi nevelés, a harmadik pedig Mészöly Géza utcai objektum használata, a HOHE tagjai részére. A toborzásnál együtt fogunk működni a különböző városi, illetve a HOHE rendezvényein, mert ezeken majd mi is kitelepülünk és toborzó pontokat hozunk létre. A honvédelmi nevelésben segít nekünk a HOHE, aki vállalja, hogy az iskolákban a második világháborús fegyvereket, felszereléseket, illetve alaki fogásokat és mozdulatokat bemutatja, valamint megtanítja a diákok részére. A harmadik pont, vagyis az objektum használata már nyáron is jól működött, hiszen a honvédelmi táborok kapcsán biztosítottuk a helyszínt, illetve a segítőket a foglalkozások kialakításához, megtartásához.

Lévai Miklós nyugállományú alezredes is mondott pár szót a sajtótájékoztatón. A HOHE elnöke elmondta: -Egyesületünk 33 éve alakult meg. A Magyar Királyi Honvédség akkori, még élő tisztjei, altisztjei és legénységébe tartozó katonák alapították. Elődeink egy történelmi feladatot tűztek ki maguk elé, amelyet büszkén jelenthetek ki: teljesítették. Ezzel a Magyar Királyi Honvédség becsületét egyúttal saját személyes becsületüket is helyreállították. Rehabilitálták a rendfokozataiktól megfosztott, koncepciós perekben elítélt tagjaikat. Egyesületünk a 33 év alatt jelentős sikereket ért el, de beléptünk a 21. századba. Az alapító tagok közül már senki sem él, de nekünk is történelmi feladatunk van. Az alapítók örökségét át kell ültetni a 21. századba.

Az egyesületi elnök beszámolójából megtudtuk, hogy a HOHE több ágon is csatlakozik a honvédséghez és így a haza védelméhez. Nyaranta a Hadtörténeti Hagyományőrző tábort szerveznek, általános és középiskolás fiatalok számára. Emellett egyenruhás hagyományőrzőikkel akár egy Magyar Királyi Honvéd gyalogos szakaszt is ki tudnak állítani. Ezekkel meg tudnak jelenni a rendezvényeken, méghozzá az adott kor megfelelő alakiságának megfelelő öltözetben, hogy megjelenésükkel., esetleg a koszorúelhelyezések során emeljék az események színvonalát.

Az egyenruhás hagyományőrzéssel kapcsolatban Lévai Miklós elmondta: -A fiatalságot, a középkorúakat, de még az idősebbeket is a megjelenéssel, a látvánnyal, valamint a tevékenységgel lehet leginkább megfogni. Most, hogy ezt a szerződést aláírjuk, a rendezvényeken egyszerre tud megjelenni a történelmi honvédség és a mai Magyar Honvédség, hogy együtt tisztelegjen az események, illetve a személyek előtt. Ebben jelentős szerep jut a Berdó Gábor Károly által vezetett Doni Bajtársi és kegyeleti Szövetségnek is. Ők képviselik a Donnál áldozatul esett katonák és leszármazottjaik ügyét, a mi egyesületünk pedig felvállalta a székesfehérvári Magyar Királyi Szent István 3. honvéd gyalogezred történetiségét, annak kutatását és minden eseményen történő megemlékezését. Ezeket a tevékenységeket a megkötött együttműködési megállapodás értelmében a két szervezet közösen fogja végezni.

A kölcsönös aláírást követően, mintegy megpecsételve az együttműködést, Lévai Tűzkereszt kitűzőt adott át Páli ezredesnek és Berdó századosnak. Zárásképpen a HOHE vezetője egy fontos eseményre invitált mindenkit. Lévai felhívta a figyelmet: -Január 12-én lesz a Doni áttörés 80. évfordulója. Az ezred a vasútállomásról indult el két teli szerelvénnyel, és ide is érkezett vissza, hosszú-hosszú idő után, néhány vagonnal, óriási veszteségekkel. Ennek kívánunk emléket állítani a vasútállomást oldalára elhelyezett emléktáblával, hogy mindenki, aki a vasútra száll, az láthassa és tudjon róla, hogy olyan esemény történt a világban, aminek többet nem szabad megtörténnie.

és Berdó is támogatta az elképzelést, de Székesfehérvár önkormányzata és a Magyar Államvasutak is a nemes ügy mögé állt.