A szerda délelőtti rendezvény két évet ölelt fel, mivel a járvány miatt az elmúlt évben kimaradt az újszülöttek üdvözlése. A polgármesteri hivatal udvarán – mondhatni – egy kisebb tömeg gyűlt össze. A novemberi néhány fok sem tartotta otthon a kisgyermekes családokat, hogy ne tegyenek eleget a meghívásnak, ami a falu új polgárainak, kis “jövevényeinek” szólt.

Az elmúlt két évben nem kevesebb, mint 47 újszülött gazdagította a nádasdladányiak táborát. Őket köszöntötte Varga Tünde, a település polgármestere és Törő Gábor országgyűlési képviselő.

– Vasárnap az advent is megkezdődött, ami a várakozás időszaka, de ajándékozni is nagyon jó dolog – fogalmazott Törő Gábor. – De rögtön munkával is megajándékozzuk a családokat, mivel a fát el kell ültetni. Bízom benne, hogy minden fa megered és hasznát látják a családok - tette hozzá. Mivel ebben az évben duplán is az a szerencse és öröm érte, hogy maga is nagypapa lett, így külön gratulált azoknak, akik vállalták azt a nemes feladatot, hogy családot alapítanak és gyermeket nevelnek. Mint mondta, mottójuk az, hogy a gyermek az első, és mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a családtámogatások rendszerét fenn tudják tartani.

– Nádasdladány településen minden feltétel adott ehhez. Azt gondolom, hogy jól fogja magát érezni az, aki itt képzeli el a jövőjét.