Kis Andrea, vagy ahogy mindenki ismeri Andi bohóc újabb örömhírrel szolgált a FEOL-nak:

– Van egy újdonság is a gyűjtésben. A jótékonysági felhívásunkra Székesfehérváron, a Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Sziget utcai Tagintézmény Diákönkormányzat koordinátora is felajánlotta, hogy segítenek idén a gyűjtésben! Ami azt jelenti, hogy az iskola diákjai és pedagógusai is gyűjtenek édességeket, azaz tesznek ki egy dobozt a plakátunkkal és csokit raknak bele a gyermekek. Ráadásul a kicsik rajzolnak is majd, amit szintén eljuttatunk segítőimmel, télapóval, télanyóval, krampusszal a szétosztás során. Alig várjuk már, hogy lássuk a mosolygós arcokat. Mert ahogy mondani szokták: „Nagyobb boldogság adni, mint kapni!” – mondta a főszervező majd ismét kihangsúlyozta:

Telekis diákok a suliban elhelyezett gyűjtőpont előtt

Forrás: Szervező

– Gyűjtőpontnak bárki csatlakozhat, és szeretettel várják a jelentkezéseket, illetve cégek támogatását is mikulás csomag formájában, vagy bármivel amivel örömet tudnak szerezni. A felajánlásokat ha hozzájárulnak kitesszük az Újra segíthetsz egy mikulás csomaggal nyilvános csoportba, ezzel ösztönözve másokat is a jótékonyságra.

Az eddigi gyűjtőpontok listáját és elérhetőségét ITT TEKINTHETIK MEG!